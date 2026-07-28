Lotto Chemik Police skompletował skład na nowy sezon

Liliana Wójcik (rocznik 2008), w lipcu skończyła 18 lat i gra na pozycji przyjmującej. Jej pierwszym klubem był UKS Polonez Wyszków. Swe umiejętności rozwijała w drużynach Energa MKS Kalisz, Enea Energetyk Poznań, a w ostatnim sezonie reprezentowała barwy Legionovii Legionowo.

Zobacz także: Z ekipy mistrza Polski do Chemika! Utalentowana siatkarka zmieniła klub

Jest młodzieżową reprezentantką Polski, występowała w tegorocznych mistrzostwach Europy U22. W Chemiku na przyjęciu wystąpi obok Natalii Mędrzyk, Julii Orzoł i Wiktorii Przybyło.

– Podpisanie kontraktu z Chemikiem to dla mnie duża szansa. Na mojej pozycji jest sporo doświadczonych siatkarek, od których postaram się czerpać pełną garścią. Za tydzień zaczynamy przygotowania i już nie mogę się doczekać! – powiedziała siatkarka.

Młoda przyjmująca zamknęła kadrę Lotto Chemika Police na sezon 2026/2027. Drużyna liczy czternaście siatkarek, a start przygotowań zaplanowany jest na 3 sierpnia. Nowym trenerem drużyny będzie Przemysław Kawka.

– Mamy silny zespół, odpowiednio zbilansowany. Trzon drużyny pozostał, wzmocniliśmy się na kilku pozycjach i za chwilę rozpoczniemy przygotowania do nowego sezonu. Mam nadzieję, że poprawimy wynik z zeszłego roku, grając przyjemną dla oka siatkówkę – zaznaczył prezes Radosław Anioł.

LOTTO Chemik Police - skład na sezon 2026/2027:

rozgrywające: Katarzyna Partyka, Pola Janicka

przyjmujące: Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Wiktoria Przybyło, Liliana Wójcik

atakujące: Oliwia Sieradzka, Magdalena Bagniak

środkowe: Maja Koput, Dominika Ziołnowska, Ewelina Mieszała, Agata Milewska

libero: Agata Nowak, Julia Bogucka.

Trener: Przemysław Kawka.

Robert Murawski, Polsat Sport, chemik-police.com