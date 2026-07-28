Maciej Rybus wrócił do Polski po 14 latach! Zagra w tym klubie

Od kilku tygodni Rybus był widywany w Łowiczu. To właśnie tam 36-latek przyszedł na świat. Nic więc dziwnego, że media zaczęły spekulować nad jego przejściem do tamtejszego Pelikana.

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W czerwcu w mediach społecznościowe klubu ukazał się nawet filmik, na którym Rybus, wraz z dziećmi, zapowiedział, że przyjechał do Łowicza na wakacje oraz dołącza do treningów z pierwszym zespołem.

Pelikan awansował do trzeciej ligi jako lider w poprzednim sezonie. W grupie pierwszej zmierzy się m.in. z rezerwami Widzewa Łódź, Jagiellonii Białystok czy Wisły Płock.





Po wybuchu wojny Maciej Rybus pozostał w Lokomotiwie Moskwa. Kilka miesięcy od początku krwawej agresji na Ukrainę postanowił przenieść się do Spartaka Moskwa. W sezonie 2023/24 reprezentował z kolei barwy Rubina Kazań, który nie przedłużył z nim kontraktu.

Później grał dla FC 10 z rosyjskiej Media League, czyli ośmioosobowej amatorskiej ligi piłkarskiej. W przeszłości był także piłkarzem m.in. Olympique'u Lyon i Legii Warszawa.

W kraju znad Wisły wygrał trzykrotnie Puchar Polski oraz raz superpuchar - wszystko z Legią. W Rosji zdobywał mistrzostwo, superpuchar oraz dwukrotnie puchar z Lokomotiwem.

Rybus był reprezentantem kraju w latach 2009-2021. W biało-czerwonych barwach wystąpił 65 razy. Dla Polski strzelił dwa gole i zanotował 14 asyst. Brał udział w Euro 2012, 2021 oraz mundialu w 2018 roku.

MS, Polsat Sport