Maja Chwalińska właśnie to zakomunikowała! Co za wieści

Tenis

Powrót Mai Chwalińskiej do rywalizacji staje się faktem. Polka właśnie pochwaliła się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że jest już w Toronto, gdzie wystąpi w pierwszym turnieju od Wimbledonu.

Uśmiechnięta blondynka siedzi na krześle z kubkiem w dłoni, obok stoi donica z rośliną.
fot. Instagram
Maja Chwalińska wraca do gry po kontuzji

Przypomnijmy - Polka nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Ostatecznie dograła spotkanie z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaewdo do końca, ale przegrała i pożegnała się z wielkoszlemowymi zmaganiami.

 

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Jak się okazało po badaniach, Chwalińska nabawiła się urazu kostki.

 

Tym samym Polkę po Wimbledonie czekała dłuższa przerwa. Opuściła turnieje między innymi w Hamburgu czy Jassach.

 

Tuż przed Wimbledonem polska tenisistka osiągnęła największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026. Tym samym przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA, dzięki czemu nie tylko ma zapewnione prawo startu w największych turniejach, ale również rozstawienie.

 

 

Niedawno pojawiła się oficjalna lista imprezy WTA 1000 w Toronto. Chwalińska wystąpi w Kanadzie i pod nieobecność kilku wyżej notowanych tenisistek będzie rozstawiona z "18".

 

Jak dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych Chwalińskiej, Polka jest już na miejscu i szykuje się do powrotu do startów.

 

Maja Chwalińska szykuje się do startów w Toronto

W Toronto zagra również ósma na światowej liście Iga Świątek.

 

Zmagania w Toronto potrwają w dniach 2-13 sierpnia. Przed rokiem tytuł zdobyła Kanadyjka Victoria Mboko. Reprezentantka gospodarzy nie wystąpi jednak w tegorocznej edycji z powodu kontuzji.

BS, Polsat Sport
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MAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTA
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