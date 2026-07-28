Maja Chwalińska właśnie to zakomunikowała! Co za wieści

Przypomnijmy - Polka nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Ostatecznie dograła spotkanie z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaewdo do końca, ale przegrała i pożegnała się z wielkoszlemowymi zmaganiami.

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Jak się okazało po badaniach, Chwalińska nabawiła się urazu kostki.

Tym samym Polkę po Wimbledonie czekała dłuższa przerwa. Opuściła turnieje między innymi w Hamburgu czy Jassach.

Tuż przed Wimbledonem polska tenisistka osiągnęła największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026. Tym samym przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA, dzięki czemu nie tylko ma zapewnione prawo startu w największych turniejach, ale również rozstawienie.

Jak zmieniała się Maja Chwalińska? Zobacz galerię

Niedawno pojawiła się oficjalna lista imprezy WTA 1000 w Toronto. Chwalińska wystąpi w Kanadzie i pod nieobecność kilku wyżej notowanych tenisistek będzie rozstawiona z "18".

Jak dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych Chwalińskiej, Polka jest już na miejscu i szykuje się do powrotu do startów.

W Toronto zagra również ósma na światowej liście Iga Świątek.

Zmagania w Toronto potrwają w dniach 2-13 sierpnia. Przed rokiem tytuł zdobyła Kanadyjka Victoria Mboko. Reprezentantka gospodarzy nie wystąpi jednak w tegorocznej edycji z powodu kontuzji.

BS, Polsat Sport