Maja Chwalińska właśnie to zakomunikowała! Co za wieści
Powrót Mai Chwalińskiej do rywalizacji staje się faktem. Polka właśnie pochwaliła się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że jest już w Toronto, gdzie wystąpi w pierwszym turnieju od Wimbledonu.
Przypomnijmy - Polka nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Ostatecznie dograła spotkanie z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaewdo do końca, ale przegrała i pożegnała się z wielkoszlemowymi zmaganiami.
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Jak się okazało po badaniach, Chwalińska nabawiła się urazu kostki.
Tym samym Polkę po Wimbledonie czekała dłuższa przerwa. Opuściła turnieje między innymi w Hamburgu czy Jassach.
Tuż przed Wimbledonem polska tenisistka osiągnęła największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026. Tym samym przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA, dzięki czemu nie tylko ma zapewnione prawo startu w największych turniejach, ale również rozstawienie.
Niedawno pojawiła się oficjalna lista imprezy WTA 1000 w Toronto. Chwalińska wystąpi w Kanadzie i pod nieobecność kilku wyżej notowanych tenisistek będzie rozstawiona z "18".
Jak dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych Chwalińskiej, Polka jest już na miejscu i szykuje się do powrotu do startów.
W Toronto zagra również ósma na światowej liście Iga Świątek.
Zmagania w Toronto potrwają w dniach 2-13 sierpnia. Przed rokiem tytuł zdobyła Kanadyjka Victoria Mboko. Reprezentantka gospodarzy nie wystąpi jednak w tegorocznej edycji z powodu kontuzji.Przejdź na Polsatsport.pl