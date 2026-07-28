Mistrz świata w polskiej A-klasie! Klub Maty ogłosił hitowy transfer

Norbert Jaszczak jest prawdziwą gwiazdą w socca. Zawodnik poprowadził drużynę Reprezentacji Polski do pierwszego w historii triumfu w mistrzostwach świata w piłce sześcioosobowej. W finale Biało-Czerwoni wygrali z Meksykiem 3:1, pomimo tego, że kończyli pierwszą połowę przegrywając 0:1. W drugiej połowie bohaterem spotkania został Jaszczak, który wpisał się na listę strzelców dwukrotnie.

LKS Tajfun Ostrów Lubelski ogłosił głośny transfer w poniedziałek 27 lipca. Jaszczak dołączył do klubu, którego współwłaścicielem jest Michał "Mata" Matczak. Znany polski raper jednocześnie jest zawodnikiem klubu z A-klasy. W ostatnim sezonie tajfun zajął czwarte miejsce w lidze, które nie zapewniało promocji do wyższej ligi.

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Jaszczak pokazywał się jako jeden z najlepszych zawodników świata w sześcioosobowej piłce nożnej. Zdobył nawet Złotą Piłkę w tej dyscyplinie.

To nie będzie debiut Jaszczaka w klasycznej odmianie futbolu. Najwięcej czasu spędził na poziomie Betclic 3 Ligi, gdzie łącznie wystąpił w 108 spotkaniach, zdobywając 28 goli i 9 asyst. Występował m.in. w Gwarku Tarnowskie Góry.





Czy mistrz świata w socca stanie się liderem Tajfunu i poprowadzi klub do upragnionego awansu?

Antoni Bednarczyk