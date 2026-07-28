Młody polski bramkarz może mieć kłopoty. W drodze posiłki z Chelsea

20-latek był do niedawna bramkarzem Jagiellonii Białystok, w której rozegrał osiem spotkań. Jego kontrakt nie został przedłużony. W związku z tym Piekutowski poszukał nowego pracodawcy - został nim francuski Strasbourg, czyli ósma drużyna poprzedniego sezonu Ligue 1.

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Mogło się wydawać, że Piekutowski może być szykowany na pierwszego golkipera. Strasbourg to klub, który lubi stawiać na młodych zawodników. Sytuacja może się jednak skomplikować po wtorkowych doniesieniach. Otóż w drodze do Francji znajduje się bramkarz Chelsea Filip Jorgensen.

Duńczyk, który pełnił rolę rezerwowego w Chelsea, został zawrócony z Australii, gdzie "The Blues" aktualnie przebywają w ramach przedsezonowego tournee. Choć o usługi Jorgensena walczy jeszcze m.in. Coventry City, to faworytem są właśnie Francuzi.

Duńczyk rozegrał w Chelsea 36 spotkań, w których zachował 11 czystych kont.

W Strasbourgu występuje jeszcze inny reprezentant Polski - Maxi Oyedele.

Polsat Sport