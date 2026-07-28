"Może to nie u trenerów jest problem?". Bednaruk o odmowie gry w siatkarskiej reprezentacji Polski

Zwycięstwo Turcji, porażka USA w ćwierćfinale z Chinami, wystrzał Koput - to tylko kilka z pięknych historii.

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Pora sprawdzić, kto był najbliżej, a kto spodziewał się innego zakończenia.



Kto i dlaczego będzie pierwszą rozgrywającą reprezentacji Polsk na koniec sezonu?



Dorota Świeniewicz-Brandt



Typ eksperta: Czas pokaże, bo charakterologicznie mamy dwie różne rozgrywające. Kasia spokojna i bardzo zrównoważona. Za to Grabka - wulkan energii. Miała bardzo dobry sezon ligowy, a Wenerska falowała. Na szczęście dla mnie to Lavarini będzie musiał decydować, na którą postawić w ME.



Komentarz: Ciężko ocenić, czy Dorota miała rację, czy się myliła, bo się nie określiła precyzyjnie.



Milena Sadurek



Wenerska, bo jej ufa trener.



Trafione.



Joanna Kaczor-Bednarska



50/50 - myślę, że będą grały na zmianę.



Tylko na początku.



Joanna Podoba-Malicka



Katarzyna Wenerska - większe doświadczenie.



Trafione.



Marek Magiera



Katarzyna Wenerska, bo od początku pracy Lavariniego z kadrą (przy nieobecnościach Joanny Wołosz) była jego pierwszym wyborem.



Trafione.



Adrian Brzozowski



Jeśli Stefano Lavarini zdecyduje się na zmianę swojej podstawowej rozgrywającej, to sezon skończy na w szóstce Alicja Grabka.



Tutaj pudło.



Kto i dlaczego będzie na ataku wspierał Stysiak?



Dorota Świeniewicz-Brandt



Na turnieju w Genui lepiej prezentowała się Oliwia Sieradzka. Myślę, że ta zawodniczka, która w trakcje pierwszego tygodnia VNL- a zaprezentuje się lepiej, będzie wsparciem dla Magdy.



Podobnie jak w pierwszym pytaniu, Dorota zostawiła sobie furtkę.



Milena Sadurek



Zdecyduje o tym pierwszy tydzień VNL, ale moim zdaniem Sieradzka.



Pudło.



Joanna Kaczor-Bednarska



Sieradzka, solidna mentalnie i technicznie.



Pudło.



Joanna Podoba-Malicka



Oliwia Sieradzka, bo udowodniła, że potrafi dawać dobre i wartościowe zmiany, a to wcale nie jest takie proste.



Pudło.



Marek Magiera



Na to pytanie odpowiedź poznamy po pierwszym turnieju VNL. Turniej towarzyski w Genui nie odpowiedział na pytanie, czy będzie to Szczurowska, czy Sieradzka - raczej dał więcej pytań, ale wydaje się, że mały krok z przodu jest po nim Szczurowska.



Blisko.



Adrian Brzozowski



Oliwia Sieradzka. Widać było, że jest mniej przejęta występami na boisku. Granie z Katarzyną Wenerską w Developresie też może procentować.



Tu również pudło.



Jaki zespół i jaka zawodniczka zostaną rewelacją VNL?



Dorota Świeniewicz-Brandt



Myślę, że w dalszym ciągu będziemy pod ogromnym wrażeniem reprezentacji Włoch.



Tym razem nie byliśmy.



Milena Sadurek



Francja.



Zdecydowanie pudło.



Joanna Kaczor-Bednarska



Niemki.



Też pudło.



Joanna Podoba-Malicka



Chiny.



Tutaj mam dylemat, jak ocenić tę prognozę. Z jednej strony nie weszły do F8 sportowo, ale wygrały z USA, więc trochę rewelacja, a trochę nie.



Marek Magiera



Najbardziej rozwojowa drużyna z tych nieoczywistych, czyli Francja i atakująca tej drużyny - Iman Ndiaye.



Ta Francja przewijała się przed pierwszym meczem, a ledwo utrzymała się w VNL.



Adrian Brzozowski



Poprzedni sezon pokazał, że Czeszki mogą być ciekawym zespołem. Holenderki powinny wreszcie zacząć grać na poziomie, który prezentują drużyny Felixa Koslovskiego. Która siatkarka będzie rewelacją? Może Grozer? Może któraś z Polek? Czyrniańska?



Holenderki awansowały do F8, ale czy były rewelacją?



Jaki zespół zostanie rozczarowaniem?



Dorota Świeniewicz-Brandt



Chyba Dominikana - wysoki, fizyczny zespół, który często nie radzi sobie z emocjami.



Tutaj trafione.



Milena Sadurek



Belgia.



Szału nie było, ale też bez rozczarowania.



Joanna Kaczor-Bednarska



Bułgaria.



Bingo!



Joanna Podoba-Malicka



Tajlandia.



Jak już dostały dodatkowe premie, to ruszyły z kopyta.



Marek Magiera.



Wszystko będzie zależało od decyzji trenerów - jakimi składami będą grali w tegorocznej edycji. Rozczarowaniem będzie brak awansu Polski do finałowego turnieju.



Nie można ocenić tej przepowiedni.



Adrian Brzozowski



Serbia.



Sam nie wiem, czy to rozczarowanie, czy spodziewany wynik.



Podaj osiem zespołów, które zagrają w turnieju finałowym VNL i pierwszą trójkę:



Dorota Świeniewicz-Brandt



Włochy, Turcja, Brazylia, Chiny, Polska, USA, Holandia, Niemcy.



Milena Sadurek



USA, Włochy, Chiny, Polska, Turcja, Japonia, Brazylia.



Joanna Kaczor-Bednarska



Brazylia, Turcja, Japonia, USA, Włochy, Chiny, Polska, Niemcy.



Joanna Podoba-Malicka



Włochy, Brazylia, Japonia, USA, Polska, Holandia, Chiny, Turcja.



Marek Magiera



Włochy, Brazylia, Turcja, USA, Japonia, Chiny, Francja, Polska.



Turcja, Brazylia, Włochy.



Adrian Brzozowski



Brazylia, Włochy, Japonia. A dalej kolejność przypadkowa - Turcja, Chiny, Holandia, Polska, USA, Serbia, Niemcy.



Wszyscy stawiali na Polskę, a nikt nie wskazał Kanady. Typy poszły również na Niemcy i Francję.



Które miejsce w rankingu FIVB Polska będzie zajmowała na koniec VNL?



Dorota Świeniewicz-Brandt

4-5 miejsce w rankingu, biorąc pod uwagę, że mamy zespół w przebudowie i kilka debiutantek w składzie.



Z podpórką, ale trafione.



Milena Sadurek



4.

Blisko.



Joanna Kaczor-Bednarska



7.



Pudło.



Joanna Podoba-Malicka



6.



Blisko.



Marek Magiera



8.



Marek przyjął wersję pesymistyczną...



Adrian Brzozowski



6.



Blisko.



Podczas tegorocznej Ligi Narodów będę obserwować..., ponieważ...



Dorota Świeniewicz-Brandt



Wszystkie europejskie reprezentacje pod kątem ME, dla których złoto daje awans do IO.



Milena Sadurek



Antropovą na przyjęciu.



Joanna Kaczor-Bednarska



Nasze środkowe, ponieważ poszukujemy następczyni Korneluk.



Joanna Podoba-Malicka



Podczas tegorocznej Ligi Narodów będę obserwować Antropovą, ponieważ zmienia pozycję, na jakiej ma grać.



Marek Magiera



Debiutantki w poszczególnych kadrach, ponieważ jestem ciekawy, czy dostaną „prawdziwą szansę”.



Adrian Brzozowski



Holandię i Czechy. Żeby sprawdzić, czy znów poczyniły postępy względem poprzedniego sezonu. Oraz Chiny.



Natalia Kecher czy Maja Koput. Która zawodniczka stanie się pierwszoplanową postacią środka siatki w reprezentacji Polski?



Dorota Świeniewicz-Brandt



Patrząc przez pryzmat TL, Kecher grała jako podstawowa, ma większe doświadczenie i jest bardziej ograna, ale często też było widać, że to dopiero początek jej przygody z dorosła siatkówką.



Milena Sadurek



Żadna.



Pudło.



Joanna Kaczor-Bednarska.



Kecher.



Pudło.



Joanna Podoba-Malicka



Jeszcze nie w tym sezonie.



Już w tym sezonie Koput odpali!



Marek Magiera



Obie dostaną szanse, ale pierwszoplanowymi postaciami będą Obiała i Jurczyk.



Pudło



Adrian Brzozowski



Natalia Kecher.



Pudło.



I to jest chyba najpiękniejsze. Nikt! Absolutnie nikt nie wskazał największego odkrycia sezonu - Mai Koput! Brawo, dziewczyno!



Czy pomysł z Antropovą na przyjęciu wypali?



Dorota Świeniewicz-Brandt



Po turnieju w Genui Velasco był bardzo zadowolony z debiutu tej zawodniczki na pozycji przyjmującej. Będzie pierwszym wyborem wszystkich zagrywających. Przyjęcie jest trudnym elementem do opanowania, a czasu do ME jest mało.



Milena Sadurek



Nie.



Brawo, Milena.



Joanna Kaczor-Bednarska



Tak.



Jednak nie...



Joanna Podoba-Malicka



Będzie bardzo trudno.



Było trudno.



Marek Magiera



Docelowo może się to udać, wszystko będzie zależało od formy włoskich libero - Fersino lub Spirito.



Nie wypaliło.



Adrian Brzozowski



Dla Antropovej nie jest to pierwszy kontakt z graniem na tej pozycji, więc nie będzie to większym problemem ani dla niej, ani dla kadry.



Velasco sprawdził i się z tego pomysłu wycofał, bo nie wypalił.



Kto spadnie z Ligi Narodów?



Dorota Świeniewicz-Brandt



Myślę, że Ukraina z Czechami będą walczyć o utrzymanie.



Połowa trafiona, ale Czeszki zaskoczyły.



Milena Sadurek



Bułgaria lub Ukraina.



Trafione z podpórka.



Joanna Kaczor-Bednarska



Bułgaria.



Trafione!



Joanna Podoba-Malicka



Tajlandia lub Ukraina.



Pudło.



Marek Magiera



Czechy.



Oj nie...



Adrian Brzozowski



Ukraina.



Blisko, ale pudło.



Dlatego kochamy sport, bo na każdy typ przedsezonowy były argumenty, a czasem argumenty argumentami, a boisko swoje.

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Za tydzień sprawdzimy, jak się sprawdziły przepowiednie po - mam nadzieję - zwycięskim finale Polaków.

***



Moje ostatnie zdanie w związku z wypowiedzią Joanny Wołosz i naszego pomeczowego studia odnośnie odmów gry w kadrze, ale najpierw pytanie do wszystkich:



Czy Haak może coś w swojej kadrze osiągnąć? Czy Gabi, gdyby mogła, grałaby co się tylko da? Czy Vargas nie chciałby pojechać na wakacje?



W kadrze nie grasz dla trenera, nie przyjeżdżasz dla dobrej atmosfery. Grasz dla barw i dla każdego kibica. Jeżeli ważniejsze są relacje z trenerem i sztabem, jeżeli kadra ma być tylko trampoliną do dobrego kontraktu, to dajmy sobie spokój i wspierajmy, ile się da wszystkie zawodniczki w Szczyrku.

A kiedy środowisko woli łzawe historie od zaufania do trenera, to ja w momencie próby stanę za trenerem. Nie robię z siebie autorytetu moralnego, bardziej doświadczonego cynika. Dla mnie liczą się fakty, a nie wrażenia.



Nikt do reprezentowania kraju nie zmusza, ale nie róbmy z tego Mody na Sukces i dajmy sobie spokój z roztrząsaniem, dlaczego Ridge woli Brook od Taylor. W sumie to nie wiem, czy ten serial jeszcze się kręci i czy jedyni bohaterowie, których znam, jeszcze żyją...

Ja jestem za krótką piłką. „Zawodniczka X dostała powołanie, ale pojechała na wakacje”, „Zawodniczka Y nie chce współpracować z trenerem”, „Zawodniczka Z po konsultacji z lekarzem klubowym, lekarzem kadry i trenerem musi naprawić zdrowie”.



Dla mnie to byłoby uczciwie, a tak wracamy do sytuacji, kiedy znowu podważamy pozycję trenera. Przecież to już przerabialiśmy! Może to nie u trenerów jest problem?



Kolejny raz mam mam poczucie, że już to kiedyś widziałem w naszej kadrze i to nawet z Asią Wołosz w jednej z ról, co sama przyznała.



Mentalność w całej damskiej siatkówce jest do poprawy na teraz - od juniorek zaczynając. Bo będzie tylko gorzej.



Trzymam za Was dziewczyny, trenujące z Szczyrku, mocno kciuki przed mistrzostwami Europy, bo nie mam żadnych wątpliwości, że dacie, ile macie. A co z tego wyjdzie - zobaczymy.