MVP mundialu przeszedł operację. Co z jego przyszłością?

Według klubu z Manchesteru, zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem.

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W minionych tygodniach spekulowano, że 30-latek może przenieść się do Realu Madryt. Piłkarz urodził się w stolicy Hiszpanii, ale reprezentował barwy Atletico, zanim w 2019 roku przeniósł się do Manchesteru City. Jego kontrakt z czołowym angielskim klubem obowiązuje do przyszłego lata.

Nowy trener „Obywateli" Enzo Maresca, który latem zastąpił Josepa Guardiolę, odnosząc się do tych plotek powiedział, że nie martwi się nimi, gdyż „wobec wielkich zawodników zawsze takie pogłoski się pojawiają".

- To zupełnie normalne. Hiszpania wygrała mistrzostwa świata, a Rodri był najlepszym piłkarzem turnieju, a może jednym z najlepszych. Każdy trener chciałby go mieć w swojej drużynie, bo to świetny piłkarz – dodał Włoch.

PAP