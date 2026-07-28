Nie żyje były piłkarz Barcelony. Sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii

Pierwsze kroki Suco stawiał w zespole Atletico Ribeira. W 1959 roku przeniósł się do FC Barcelona. Barw "Dumy Katalonii" bronił przez dwa lata. Wystąpił w 14 spotkaniach i zdobył dla klubu dwie bramki. W dorobku Hiszpana znalazły się zwycięstwo w rodzimej ekstraklasie oraz Puchar Miast Targowych.

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Po zakończeniu przygody w Barcelonie, Suco grał w Racingu Santander, Valencii i Deportivo La Coruna. Buty na kołek odwiesił w 1968 roku.

Alvite miał brata, Jose Manuela, który również był piłkarzem. W 2012 roku imieniem obu zawodników nazwano boisko w ich macierzystym klubie - Atletico Ribeira.

KP, Polsat Sport