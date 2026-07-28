Nie żyje były trener Resovii. Klub pogrążony w żałobie

Matysiak grał w Resovii od 1956 roku, jeszcze jako junior. Barwy tego zespołu reprezentował do 1960 roku, a później przeniósł się do Stali. Jego talent dostrzegł m.in. Kazimierz Górski, który powołał go do młodzieżowej kadry Polski.

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Po odwieszeniu butów na kołek, mężczyzna został trenerem Izolatora Buguchwała oraz OZPN województwa rzeszowskiego.

O Resovii jednak nie zapomniał. Funkcję szkoleniowca tej drużyny pełnił w sezonach 1981/1982 oraz 1989–1992. Pracował także w Stali Sanok, Stali Łańcut, Stali Rzeszów oraz KS Zaczernie.

O śmierci swojego byłego zawodnika i trenera poinformowała Resovia Rzeszów.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Alojzego Matysiaka, który odszedł dziś rano w wieku 90 lat. Alojzy Matysiak był młodzieżowym reprezentantem Polski oraz piłkarzem Resovii w latach 1956–1960. Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał związany z naszym Klubem, pełniąc funkcję pierwszego i drugiego trenera w sezonie 1981/1982 oraz w latach 1989–1992. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci" - napisano w mediach społecznościowych Resovii.

KP, Polsat Sport