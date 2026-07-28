Nie żyje prezes klubu piłkarskiego. Zmarł na stadionie swojej drużyny

Jak podaje okręgowy Zachodniosłowacki Związek Piłki Nożnej (ZFZ), do zgonu doszło w czwartek (23 lipca) około północy. Kince udał się na stadion swojego klubu, by sprawdzić, jak działa nowy system nawadniania boiska. Do domu już nie wrócił...

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"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jozefa Kince, prezesa TJ Start Nitrianske Hrnciarovce. Pan Kince był długoletnią i szanowaną postacią w amatorskiej piłce nożnej w zachodniej Słowacji, który dzięki swojemu zaangażowaniu, pracy i ludzkiemu podejściu znacząco przyczynił się do rozwoju futbolu nie tylko w swoim klubie, ale i w całym naszym regionie" - czytamy w komunikacie ZFZ.

Moment śmierci działacza został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak prezes, wizytujący stadion swojej drużyny, w pewnym momencie bezwładnie upada na ziemię. Dziennik "Novy cas" poinformował, że przyczyną zgonu był zawał serca.

Zachodniosłowacki Związek Piłki Nożnej podczas pogrzebu działacza poinformował, że są plany, by stadion TJ Start Nitrianske Hrnciarovce nazwać imieniem zmarłego prezesa. Miałby to być hołd dla człowieka, który potrafił nie tylko popularyzować futbol, ale i jednoczyć lokalną społeczność wokół klubu.