Niedawno grali w finale. Teraz muszą znaleźć nowy stadion

Sporządzony przez nie raport wykazał liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego. Jak opisano, na zbudowanym w 1976 roku stadionie zalega mnóstwo nieczystości i wadliwe są instalacje elektryczne.

Przestrzega się w nim, że w takich warunkach występuje podwyższone ryzyko zachorowań chorobą legionistów oraz wystąpienia pożarów, które byłyby szczególnie niebezpiecznie przy niepoprawnym działaniu oświetlenia awaryjnego.

- Osiągnęliśmy punkt bez powrotu, zaniedbanie zostało udokumentowane. Klub nie stosował się do wytycznych, więc władze musiały zareagować - powiedział Mariano de Paco, szef sportu, kultury i turystyki w regionie Madrytu.

Na stadionie wymagane są liczne prace, które według szacunków potrwają od dwóch do sześciu miesięcy.

Rayo Vallecano zakończyło poprzedni sezon hiszpańskiej ekstraklasy na ósmej pozycji z dorobkiem 50 punktów. Mistrzem została Barcelona, wówczas z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim w kadrze, gromadząc 94 pkt.

Później Rayo wystąpiło w finale Ligi Europy w Lipsku, w którym uległo londyńskiemu Crystal Palace 0:1.

PAP