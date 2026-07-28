Nikola Grbić zakłócił wywiad Artura Szalpuka! "Nie będę głośno oceniał"

Tomasz Swędrowski: Artur Szalpuk, jeden z wielu naszych zawodników, który zna tę halę w Ningbo, bo tutaj też z kolegami wywalczyłeś złote medale przed rokiem. Coś się zmieniło?



Artur Szalpuk: Nie wiem, nie pamiętam do końca tej hali, ale wszystko wydaje się takie samo.

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Przydałaby się większa hala na takie spotkanie finałowe?



Jeżeli byłaby wypełniona kibicami, a chyba rok temu nie była, no to na pewno przydałaby się większa, bo wtedy byłaby fajniejsza atmosfera.



A generalnie wolisz większe czy mniejsze hale?



W obu świetnie się odnajduję. Możemy tutaj dyskutować o wszystkim, ale w każdych warunkach sobie poradzimy.



Jak przebiegają treningi i aklimatyzacja w Chinach?



Aklimatyzacja przebiega dobrze. Wiadomo, w ciągu tygodnia byliśmy we wszystkich strefach czasowych: USA, Polska i Chiny. Mamy jeszcze dwa dni, żeby żeby być po prostu gotowym. Treningów nie będę głośno oceniał, bo trener obok stoi, to już zostawię jemu...

Tak jest, trener obok stoi. Takie długie czekanie na mecze, to jest dobre, czy wolałbyś już grać?



Na pewno chcemy grać i rwiemy się do tego, żeby grać. Jutro jeszcze jest pierwsza runda, my gramy dopiero w czwartek. Więc spokój, choć na pewno chcemy już pograć.

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