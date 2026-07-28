Nikola Grbić zakłócił wywiad Artura Szalpuka! "Nie będę głośno oceniał"

Siatkówka

- Mamy jeszcze dwa dni, żeby żeby być po prostu gotowym. Treningów nie będę głośno oceniał, bo trener obok stoi, to już zostawię jemu - powiedział Artur Szalpuk w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

Artur Szalpuk podczas wywiadu z dziennikarzem Polsat Sport
fot. Polsat Sport
Nikola Grbić zakłócił wywiad Artura Szalpuka z Tomaszem Swędrowskim.

Tomasz Swędrowski: Artur Szalpuk, jeden z wielu naszych zawodników, który zna tę halę w Ningbo, bo tutaj też z kolegami wywalczyłeś złote medale przed rokiem. Coś się zmieniło?


Artur Szalpuk: Nie wiem, nie pamiętam do końca tej hali, ale wszystko wydaje się takie samo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Czy gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski zdąży na ME? "Czekamy"

 

Przydałaby się większa hala na takie spotkanie finałowe?


Jeżeli byłaby wypełniona kibicami, a chyba rok temu nie była, no to na pewno przydałaby się większa, bo wtedy byłaby fajniejsza atmosfera.


A generalnie wolisz większe czy mniejsze hale?


W obu świetnie się odnajduję. Możemy tutaj dyskutować o wszystkim, ale w każdych warunkach sobie poradzimy.


Jak przebiegają treningi i aklimatyzacja w Chinach?


Aklimatyzacja przebiega dobrze. Wiadomo, w ciągu tygodnia byliśmy we wszystkich strefach czasowych: USA, Polska i Chiny. Mamy jeszcze dwa dni, żeby żeby być po prostu gotowym. Treningów nie będę głośno oceniał, bo trener obok stoi, to już zostawię jemu...

 

Tak jest, trener obok stoi. Takie długie czekanie na mecze, to jest dobre, czy wolałbyś już grać?


Na pewno chcemy grać i rwiemy się do tego, żeby grać. Jutro jeszcze jest pierwsza runda, my gramy dopiero w czwartek. Więc spokój, choć na pewno chcemy już pograć.

 

Zobacz także

Liga Narodów: Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

MS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LN siatkarzy: Polska - Ukraina. Kto w półfinale?
ARTUR SZALPUKNIKOLA GRBIĆREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ WIĘCEJ
Artur Szalpuk
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze bloki w turnieju finałowym VNL siatkarek

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 