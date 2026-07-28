Przeżył tragedię i skończył z futbolem. Jego nowym życiem są pomidory, arbuzy i melony

"To był beznadziejny rok – inaczej tego nie da się ująć. Ale życie musi toczyć się dalej, choć oczywiście wciąż bardzo trudno jest się z tym wszystkim pogodzić. Mimo to, panujący na Majorce spokój dobrze nam wszystkim robi" - zapewnił w rozmowie z "Bildem" Kampl.

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Słoweniec, urodzony w niemieckim Solingen, zrezygnował z gry w piłkę nożną w obliczu rodzinnej tragedii na początku roku. W październiku 2025 roku, w wieku 51 lat zmarł jego brat. Dodatkowym obciążeniem była poważna choroba ojca. Kampl poinformował wówczas, że chce się skupić na rodzinie.

"Mamy melony miodowe, arbuzy, pomidory, cebulę, paprykę i wiele innych warzyw. Wszystko rośnie jak szalone. A nasza oliwa z oliwek smakuje wyśmienicie" - powiedział 35-latek.

Kampl jest wychowankiem Bayeru Leverkusen. Grał także w Greuther Fuerth, VfL Osnabrueck, VfR Aalen, RB Salzburg, Borussii Dortmund, spędził dziewięć i pół roku w RB Lipsk, gdzie w lutym skończył karierę. Rozegrał łącznie 270 meczów w niemieckiej Bundeslidze, 51 w Lidze Mistrzów UEFA i 28 razy reprezentował Słowenię.