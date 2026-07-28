Przeżył tragedię i skończył z futbolem. Jego nowym życiem są pomidory, arbuzy i melony

Mateusz StefanikPiłka nożna

Kevin Kampl przeżył rodzinną tragedię w październiku 2025 roku, a w lutym podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Kilka miesięcy później dziennikarze "Bilda" postanowili dowiedzieć się, jak żyje legendarny pomocnik RB Lipsk. Mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw.

Piłkarze świętujący z pucharem, w okręgu zdjęcie mężczyzny zbierającego owoce.
fot. PAP/EPA
Kevin Kampl (z pucharem) na początku roku zrezygnował z kariery piłkarskiej po rodzinnej tragedii.

"To był beznadziejny rok – inaczej tego nie da się ująć. Ale życie musi toczyć się dalej, choć oczywiście wciąż bardzo trudno jest się z tym wszystkim pogodzić. Mimo to, panujący na Majorce spokój dobrze nam wszystkim robi" - zapewnił w rozmowie z "Bildem" Kampl.

 

ZOBACZ TAKŻE: Z Barcelony do Bundesligi! Poznaliśmy przyszłość reprezentantki Polski

 

Słoweniec, urodzony w niemieckim Solingen, zrezygnował z gry w piłkę nożną w obliczu rodzinnej tragedii na początku roku. W październiku 2025 roku, w wieku 51 lat zmarł jego brat. Dodatkowym obciążeniem była poważna choroba ojca. Kampl poinformował wówczas, że chce się skupić na rodzinie.

 

"Mamy melony miodowe, arbuzy, pomidory, cebulę, paprykę i wiele innych warzyw. Wszystko rośnie jak szalone. A nasza oliwa z oliwek smakuje wyśmienicie" - powiedział 35-latek.

 

Kampl jest wychowankiem Bayeru Leverkusen. Grał także w Greuther Fuerth, VfL Osnabrueck, VfR Aalen, RB Salzburg, Borussii Dortmund, spędził dziewięć i pół roku w RB Lipsk, gdzie w lutym skończył karierę. Rozegrał łącznie 270 meczów w niemieckiej Bundeslidze, 51 w Lidze Mistrzów UEFA i 28 razy reprezentował Słowenię.

Przejdź na Polsatsport.pl
NIEMCYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Trener Mariusz Jop po meczu Wisła Kraków - GKS Katowice

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 