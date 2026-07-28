Reprezentant Polski ocenił Ukrainę. Takie słowa przed ćwierćfinałem Ligi Narodów

Siatkówka

- To bardzo dobry zespół, niedługo zaczniemy go analizować - ocenił reprezentację Ukrainy, z którą zmierzymy się w ćwierćfinale Ligi Narodów Jakub Majchrzak. To spotkanie odbędzie się w czwartek 30 lipca o godz. 13:15.

Grupa siatkarzy w czerwonych strojach reprezentacji Polski
fot. PAP
Jakub Majchrzak ocenił Ukrainę

Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. Reprezentacja Polski broni tytułu sprzed roku, kiedy w finale pokonała Włochów bez straty seta. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Lotto Chemik Police skompletował skład na nowy sezon

 

Poza naszym zespołem o końcowy triumf powalczą Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja oraz Ukraina.

 

- Myślę, że czuć atmosferę tego finału. Przyjechaliśmy trochę wcześniej, ale to może nam tylko pomóc - przyznał Jakub Majchrzak w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

 

Polski środkowy nie ukrywa, że podoba mu się chiński obiekt.

 

- Dzisiaj pierwszy trening na głównej hali. Zdawało mi się, że będzie większa, ale dla mnie lepiej, wolę takie mniejsze. Bardzo się cieszę, że tu jestem - powiedział.

 

Na koniec ocenił reprezentację Ukrainy, z którą zmierzymy się w ćwierćfinale.

 

- To bardzo dobry zespół, niedługo zaczniemy go analizować. Jetlag minął, więc zabieramy się do pracy - podsumował.

 

Spotkanie Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów w czwartek 30 lipca. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15. Studio już o 12.00 - po zakończeniu meczu Włochy - USA.

 

Zobacz także

Liga Narodów: Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAKUB MAJCHRZAKLIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKA
ZOBACZ WIĘCEJ
Jakub Majchrzak
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dmytro Janczuk: Najlepsze asy serwisowe reprezentanta Ukrainy
Zobacz także

To on będzie kluczową postacią w meczu Polska - Ukraina? Liczby robią wrażenie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 