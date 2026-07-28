Reprezentant Polski ocenił Ukrainę. Takie słowa przed ćwierćfinałem Ligi Narodów
- To bardzo dobry zespół, niedługo zaczniemy go analizować - ocenił reprezentację Ukrainy, z którą zmierzymy się w ćwierćfinale Ligi Narodów Jakub Majchrzak. To spotkanie odbędzie się w czwartek 30 lipca o godz. 13:15.
Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. Reprezentacja Polski broni tytułu sprzed roku, kiedy w finale pokonała Włochów bez straty seta.
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Poza naszym zespołem o końcowy triumf powalczą Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja oraz Ukraina.
- Myślę, że czuć atmosferę tego finału. Przyjechaliśmy trochę wcześniej, ale to może nam tylko pomóc - przyznał Jakub Majchrzak w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.
Polski środkowy nie ukrywa, że podoba mu się chiński obiekt.
- Dzisiaj pierwszy trening na głównej hali. Zdawało mi się, że będzie większa, ale dla mnie lepiej, wolę takie mniejsze. Bardzo się cieszę, że tu jestem - powiedział.
Na koniec ocenił reprezentację Ukrainy, z którą zmierzymy się w ćwierćfinale.
- To bardzo dobry zespół, niedługo zaczniemy go analizować. Jetlag minął, więc zabieramy się do pracy - podsumował.
Spotkanie Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów w czwartek 30 lipca. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15. Studio już o 12.00 - po zakończeniu meczu Włochy - USA.