Reprezentant Polski ocenił Ukrainę. Takie słowa przed ćwierćfinałem Ligi Narodów

Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. Reprezentacja Polski broni tytułu sprzed roku, kiedy w finale pokonała Włochów bez straty seta.

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Poza naszym zespołem o końcowy triumf powalczą Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja oraz Ukraina.

- Myślę, że czuć atmosferę tego finału. Przyjechaliśmy trochę wcześniej, ale to może nam tylko pomóc - przyznał Jakub Majchrzak w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

Polski środkowy nie ukrywa, że podoba mu się chiński obiekt.

- Dzisiaj pierwszy trening na głównej hali. Zdawało mi się, że będzie większa, ale dla mnie lepiej, wolę takie mniejsze. Bardzo się cieszę, że tu jestem - powiedział.

Na koniec ocenił reprezentację Ukrainy, z którą zmierzymy się w ćwierćfinale.

- To bardzo dobry zespół, niedługo zaczniemy go analizować. Jetlag minął, więc zabieramy się do pracy - podsumował.

Spotkanie Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów w czwartek 30 lipca. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15. Studio już o 12.00 - po zakończeniu meczu Włochy - USA.

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