Ronaldo zagra w Ekstraklasie! Rekordowy transfer ogłoszony

Radomiak wzmacnia linię ataku - do klubu trafił nominalny prawy skrzydłowy Ronaldo Lumungo, który może pełnić też role ofensywną na lewej stronie boiska. Wartość 25-latka podawana przez serwis Transfermarkt wynosi 550 tysięcy euro.

Jak poinformował klub, to rekordowy transfer w historii Zielonych.

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Ronaldo większość swojej dotychczasowej kariery spędził w Portugalii. Rozegrał łącznie 96 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst. W zeszłym sezonie reprezentował barwy FC Pacos de Ferreira na poziomie drugiej ligi portugalskiej.

25-latek jest również reprezentantem Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, dla których regularnie występuje w meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata i Pucharu Narodów Afryki. W barwach reprezentacyjnych Lumungo zadebiutował w wieku 16 lat w meczu z Kamerunem. Nowy nabytek Radomiaka w drużynie narodowej zagrał w 19 spotkaniach i trzy razy umieścił piłkę w siatce.

Transfer Ronaldo Lumungo ma być odpowiedzią na letnie zmiany w ofensywie Radomiaka. Zielon,i po odejściach kilku zawodników, szukali piłkarzy, którzy wniosą więcej dynamiki na skrzydłach. Do największych atutów skrzydłowego należą właśnie szybkość, drybling oraz odważna gra w pojedynkach. Transfer ma zwiększyć rywalizację na skrzydłach i wnieść do zespołu możliwość rotacji.

Antoni Bednarczyk