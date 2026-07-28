Sensacyjny powrót do Ekstraklasy? Złożyli ofertę za reprezentanta Polski

Piłka nożna

Odszedł z Pogoni Szczecin za 11 milionów euro. Teraz klub pracuje by, sprowadzić Kacpra Kozłowskiego ponownie do klubu.

Piłkarz w bordowej koszulce reprezentacji Polski z numerem 10 i herbem PZPN, w biegu dośrodkowuje piłkę.
Fot. PAP/EPA
Kacper Kozłowski może wrócić do Ekstraklasy i Pogoni Szczecin

Kozłowski jest wychowankiem Pogoni Szczecin. W pierwszej drużynie Portowców zadebiutował 19 maja 2019 roku w meczu Ekstraklasy przeciwko Cracovii. Ofensywny pomocnik szybko zwrócił na siebie uwagę, a na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce wystąpił łącznie w 40 spotkaniach. W Pogoni zachwycał swoją techniką oraz dojrzałością jak na swój wiek, dzięki czemu wzbudził zainteresowanie klubów z najlepszych europejskich lig.

 

Zimą 2022 roku przeniósł się do Brighton. Nie było mu jednak dane zadebiutować w Premier League, ponieważ od razu został wypożyczony do belgijskiego Union Saint-Gilloise. Tam spędził pół roku, jednak rozegrał tylko 196 minut. Po powrocie do Anglii ponownie udał się na wypożyczenie, tym razem do Vitesse. W holenderskim klubie prezentował się zdecydowanie lepiej, występując w 59 spotkaniach, w których zdobył 5 bramek i zanotował 10 asyst.

 

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Po powrocie do Brighton Kozłowski nie został ponownie wypożyczony. Ostatecznie przeniósł się za około 200 tysięcy euro do swojego obecnego klubu – tureckiego Gaziantep FK. Podczas dwóch sezonów spędzonych w Turcji prezentował się solidnie, zdobywając 10 bramek i notując 13 asyst.

 

Ewentualny powrót do Ekstraklasy byłby jednym z najciekawszych transferów ostatnich lat. Jak informuje Pogoń SportNet, szczeciński klub miał skontaktować się z przedstawicielami zawodnika i zaproponować mu kontrakt z wynagrodzeniem przekraczającym 1,2 miliona euro rocznie. Umowa miałaby obowiązywać przez trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa sezony.

 

Obecny kontrakt Kozłowskiego z Gaziantep FK jest ważny jeszcze przez rok, dlatego Pogoń musiałaby również porozumieć się z tureckim klubem w sprawie kwoty odstępnego. Kluczowa będzie jednak decyzja 22-latka, który musiałby wyrazić chęć powrotu do Szczecina.

Antoni Bednarczyk
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