Świetny początek reprezentantek Polski na mistrzostwach Europy

25 lipca odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia regat, której towarzyszyła kolorowa parada zawodników reprezentujących prawie 50 państw. Uroczystość podkreśliła rangę wydarzenia, które po 20 latach ponownie zawitało do Gdyni w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days. Wcześniej rozegrano wyścigi testowe, pozwalające zawodnikom sprawdzić akwen i sprzęt przed oficjalną rywalizacją. Dzień później rozpoczęła się walka o tytuły mistrzów Europy.

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Pierwszego dnia regat uczestnicy od rana oczekiwali na wiatr. Dopiero w południe pojawiła się bryza, która pozwoliła komisji regatowej przeprowadzić wyścigi. Niestabilny i słaby wiatr nie pozwolił jednak na realizację pełnego planu dnia. Ostatecznie udało się rozegrać tylko po jednym wyścigu we flotach chłopców, natomiast dziewczynki musiały poczekać na swoją szansę.

Kolejny dzień przyniósł zupełnie odmienne okoliczności. Po porannych opadach deszczu i krótkim oczekiwaniu na ustabilizowanie się pogody, zawodnicy zeszli na wodę, gdzie czekały na nich silny, porywisty wiatr oraz krótka, stroma fala. Były to trudne warunki, które wymagały od młodych żeglarzy nie tylko doskonałej techniki prowadzenia łódki, ale także odpowiedniej taktyki, koncentracji i odporności psychicznej. Tym razem zawodniczki nadrobiły zaległości i wyrównały liczbę rozegranych wyścigów z chłopcami.

To właśnie w rywalizacji dziewcząt najlepiej spisały się reprezentantki Polski. Kalina Sójkowska (Chojnicki Klub Żeglarski) po trzech wyścigach zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji dziewcząt. Na drugim miejscu plasuje się reprezentantka Argentyny, Catalina Gomez, a trzecią pozycję zajmuje Barbara Gmurek (Chojnicki Klub Żeglarski), zwyciężczyni jednego z wyścigów swojej floty. W czołowej "10" znajduje się także Bianka Kowalik (Sailing Legia Warszawa), która zajmuje dziewiate miejsce. Tak udany początek regat potwierdza wysoką formę Polek i pokazuje, że mogą one walczyć o medale aż do ostatniego dnia mistrzostw. We flocie chłopców natomiast prowadzi ubiegłoroczny mistrz Europy, Cengiz Eren Güvenç z Turcji. Pierwszym Polakiem jest Antoni Koterba (UKS Fir Warszawa), zajmujący 17. miejsce w stawce.

- Panują zmienne warunki. Pierwszego dnia nie było wiatru, drugiego wiatru aż nadto. W tych ciężkich warunkach nasze dziewczyny świetnie sobie radzą, ponieważ zdobyły pierwsze i trzecie miejsce. Dzisiaj znowu są te same warunki, więc mamy apetyty na jeszcze wyższe wyniki. Wiadomo, że jest więcej zawodników, bardziej zróżnicowana stawka, ale też są szanse na dobre lokaty - przyznała Ewa Jodłowska, Team Leader reprezentacji Polski.

Trwa trzeci dzień rywalizacji. Będzie to dla zawodników kolejny test umiejętności żeglarskich w silnowiatrowych warunkach z falą krótką i wymagającą. Dotychczasowe starty pokazały jednak, że młodzi żeglarze są doskonale przygotowani do ścigania w każdych okolicznościach.

Polska kadra jest najliczniejszą podczas tegorocznych mistrzostw, ponieważ gospodarzom regat przysługuje prawo do wystawienia podwójnej reprezentacji, dzięki czemu na starcie stanęło sześć Polek i ośmiu Polaków. Dla części zawodników jest to pierwszy start w tak silnie obsadzonej międzynarodowej flocie, a mistrzostwa stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia efektów wielomiesięcznych przygotowań w stawce najlepszych żeglarzy.

Zmagania potrwają do 30 lipca. Przed zawodnikami jeszcze kilka dni intensywnej rywalizacji, podczas których rozegrane zostaną kolejne wyścigi decydujące o końcowych wynikach.

Informacja prasowa