To będzie przewaga Górnika w rewanżu? Powiedział o tym wprost

Górnik Zabrze stracił tylko jednego gola w Stambule. Strzelił go Talisca i dzięki temu to Fenerbahce jest w lepszej sytuacji przed rewanżowym meczem drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

- Myślę, że pokazaliśmy, że można z nimi powalczyć. Mieli swoje okazje, ale chcieliśmy sprawić, by mecz w Zabrzu był o coś. Myślę, że spotkanie będzie podobne do tego w Stambule, nie uciekniemy od pracy w defensywie, więc nie nastawiałbym się na jakieś nasze mocne ataki od początku. Muszą być spokojne, wyważone, z głową, bo pierwsza bramka dla Fenerbahce pewnie zamknie dwumecz. Chcmey ich zaskoczyć i powalczyć - powiedział Rafał Janicki w rozmowie z Damianem Domitrzem.

Górnik był skupiony głównie na defensywie, a ich ataki były ograniczone głównie przez klasę rywala oraz gorący teren, na którym przyszło grać podopiecznym Michala Gasparika.



- Jestem przekonany, że stworzymy więcej sytuacji niż w Stambule - wyznał krótko zawodnik Zabrzan.



Górnik udanie rozpoczął zmagania w PKO BP Ekstraklasie, ogrywając Śląska Wrocław 2:1, choć do przerwy przegrywał.

- To było ważne zwycięstwo, zwłaszcza po nieudanej pierwszej połowie. Fajnie, że odwróciliśmy losy meczu. Chwała nam za to, że daliśmy radę - stwierdził.

Jaka może być przewaga Zabrzan w środowym meczu?

- Jesteśmy w rytmie meczowym, oni zaczynają ligę chyba za 2,5 tygodnia, więc mają jeszcze trochę przygotowań przed sobą. To może być nasza przewaga - zakończył.

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Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:00.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

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