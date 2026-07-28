To koniec Vozinhi? Bohater MŚ 2026 z nietypowym zakazem

Piłka nożna

Transfer do jednego z największych klubów w Chile miał być zwieńczeniem kariery Vozinhi. Zamiast spokojnego startu, 40-letni bramkarz musi jednak zmierzyć się z niecodziennym problemem. Chodzi o pseudonim, dzięki któremu zyskał światową rozpoznawalność.

Bramkarz w żółtym stroju z numerem 1 i nazwiskiem "VIZINHA" na plecach stoi na boisku piłkarskim, odwrócony tyłem do widza. W tle widać trybuny wypełnione kibicami oraz banery reklamowe.
Fot. PAP/EPA
Vozinha, bohater MŚ, zagra w barwach Colo-Colo

Przed mistrzostwami świata mało kto wiedział, kim jest bramkarz Wysp Zielonego Przylądka. Dziś nazwisko, a właściwie pseudonim Vozinha, zna niemal każdy śledzący turniej. Swoimi występami skradł serca kibiców. Szczególnie pamiętny mecz bramkarz zagrał z Hiszpanią - udało mu się zatrzymać 7/7 strzałów na bramkę w wykonaniu późniejszych mistrzów świata. Wyspy Zielonego Przylądka zremisowały z Hiszpanią 0:0.

 

Niedawno media obiegła informacja, że golkiper dołączył do Colo-Colo z Chile. Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu najgłośniejszego transferu w karierze 40-latka, pojawiły się pierwsze problemy. Wynika to z zasady chilijskiej federacji piłkarskiej, która zabrania posiadania pseudonimów na koszulkach - dozwolone są tylko i wyłącznie nazwiska. Pełne imię Vozinhi to Josimar Jose Evora Dias, więc na koszulce będzie nosił "Dias" lub "Evora Dias".

 

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Na swój sposób może to być strzał w kolano dla Colo-Colo. Klub zapewne liczył na duży zysk związany ze sprzedażą koszulek z Vozinhą na plecach. Choć pewnie dla wielu kibiców pozostanie po prostu Vozinhą, to w chilijskiej lidze będzie musiał przyzwyczaić się do gry pod swoim nazwiskiem.

 

40-letni bramkarz przeżywa obecnie najlepszy okres nie tylko pod względem sportowym, ale również finansowym. W Colo-Colo ma zarabiać około 25 tysięcy euro miesięcznie, czyli blisko trzykrotnie więcej niż w poprzednim klubie, gdzie jego pensja wynosiła około 9 tysięcy euro miesięcznie.

Antoni Bednarczyk
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