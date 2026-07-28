To mogą być rywale Lecha i Górnika. Wyniki wtorkowych meczów el. Ligi Mistrzów

Mistrz Azerbejdżanu w ubiegłym tygodniu wygrał u siebie z KuPS Kuopio 1:0, a w rewanżu na wyjeździe zwyciężył 2:0. Puchacz, który seniorską karierę rozpoczął właśnie w Lechu, wystąpił w obydwu spotkaniach, a w wtorkowym asystował przy jednej z bramek.

W zespole mistrza Finlandii zagrał Piotr Parzyszek.

Jeśli Lech, który w Danii zwyciężył 4:1, w środowym rewanżu roztrwoni tę przewagę i odpadnie z LM, trafi do 3. rundy eliminacji Ligi Europy. W niej zmierzy się z gorszym z pary KI Klaksvik - Żalgiris Kowno (pierwszy mecz 0:0, rewanż w środę).

Górnik, aby pozostać w boju o awans do fazy ligowej najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA, musi odrobić stratę z Turcji (porażka z Fenerbahce 0:1). Jeśli tego dokona, zmierzy się ze Sturmem Graz. Drużyna Szymona Włodarczyka nie dała szans szkockiemu Heart of Midlothian, wygrywając 4:0 u siebie i 2:0 w rewanżu. Polak wystąpił w obu meczach.

Byłby to dla Górnika sukces tym większy, że w rywalizacji w ścieżce ligowej, inaczej niż w mistrzowskiej, pokonany w trzeciej rundzie „spada” już nie do 4. rundy eliminacji LE, a bezpośrednio do fazy ligowej tych rozgrywek.

W przypadku porażki w dwumeczu z Fenerbahce rywalem Górnika będzie lepszy z pary FC Twente Enschede, którego piłkarzem jest sprowadzony ze Śląska Wrocław Krzysztof Kurowski, i Ferencvarosu Budapeszt. W Holandii zwyciężył zespół ze stolicy Węgier 2:1.

Spotkanie Lecha z Aarhus zaplanowano w środę na 19.00, a Górnik rozpocznie mecz z Fenerbahce godzinę później.

Wyniki i program rewanżowych meczów drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów (* - awans):

28 lipca, wtorek

ścieżka mistrzowska



KuPS Kuopio - *Sabah Baku 0:2 (0:0); pierwszy mecz - 0:1

Lincoln Red Imps - *Mjaellby AIF 0:0; 0:3

*Dinamo Zagrzeb - FC Thun 3:2 po dogr., (2:2, 0:2); 1:1

*NK Celje - Egnatia Rrogozhine 2:2 po dogr. (1:1, 1:1), karne 4-1; 3:3

Shamrock Rovers - *Ararat Armenia 2:1 (2:0); 0:2

ścieżka ligowa



Heart of Midlothian - *Sturm Graz 0:2 (0:0); 0:4

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:00.