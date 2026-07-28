To może być rywal Lecha w kolejnej rundzie. Polak znowu błysnął

Pierwsze spotkanie Sabah wygrało 1:0 i na rewanż w Finlandii jechało ze skromną zaliczką. Jak się okazało, to wystarczyło, choć momentami gospodarze potrafili mocniej zaatakować.

W 52. minucie temperatura nieco opadła, gdyż po Veljko Simic trafił do siatki po asyście Puchacza. Doświadczony Serb był też bohaterem pierwszego spotkania, w którym strzelił zwycięskiego gola.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Sabah. Wynik ustalił Joy-Lance Mickels.



W ekipie KuPS od 58. minuty występował Piotr Parzyszek.

W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rywalem Sabah będzie Lech Poznań lub duński Aarhus. "Kolejorz" wygrał pierwszy mecz 4:1.

KuPS - Sabah 0:2 (0:0)

Bramki: Simic 52, Mickels 70.



Pierwszy mecz: 0-1. Awans: Sabah.

KuPS: Kreidl - Puukko (81 Savolainen), Magassa, Adams, Antwi (74 Heiskanen) - Gasc (58 Parzyszek), Touray - Jyry (74 Kujasalo), Pennanen, Armah (58 Luyeye-Lutumba) - Moreno Ciorciari.

Sabah: Pokatilov - Zedadka (78 Mutallimov), Solvet, Dashdamirov, Puchacz - Rakhmonalijev (78 Khaybulayev), Isayev (78 Fernandes), Lepinjica - Parris (61 Severina), Mickels (87 Mbina), Simic.

Żółte kartki: Pennanen, Touray, Magassa - Rakhmonaliyev.

Polsat Sport