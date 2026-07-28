To on będzie kluczową postacią w meczu Polska - Ukraina? "Przed turniejem bym to wyśmiał"

Dla "Niebiesko-Żółtych" już sam awans do najlepszej ósemki był historycznym wydarzeniem. Kadrze Raula Lozano marzy się jednak kolejna sensacja, którą niewątpliwie byłoby pokonanie broniących tytułu Polaków. Ukraińskie media wskazały zawodnika, od którego będzie w tym meczu zależało najwięcej.

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Jak podaje "Suspilne Sport", kluczową postacią naszych najbliższych rywali ma być przyjmujący Panathinaikosu Ateny, Dmytro Janczuk. 27-latek został - dość niespodziewanie - najlepiej serwującym zawodnikiem fazy interkontynentalnej, zdobywając zagrywką aż 21 punktów, a nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy liczą, że podtrzyma on doskonałą formę również w rywalizacji z "Biało-Czerwonymi".

- Jak mówią trenerzy, serwis jest pierwszym atakiem. Trzeba być do niego doskonale przygotowanym i wykonywać go z maksymalnym skupieniem, ponieważ to od niego wszystko się zaczyna. Serwuje się tak, by odrzucić przeciwnika od siatki, ułatwiając sobie jednocześnie grę w bloku. Zawsze chcę, by mój serwis był jak najmocniejszy. Celuję oczywiście w asy, ale nie mniej ważne jest dla mnie wspomniane odrzucenie rywala od siatki - powiedział Janczuk w rozmowie z "Suspilne Sport".

Przyjmujący w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów zaliczył 21 asów: 13 w pierwszym, 3 w drugim i 5 w trzecim tygodniu VNL. Tyle samo punktów bezpośrednio z zagrywki miał jeszcze kapitalny Japończyk Ran Takahashi, ale on do wykręcenia takiego wyniku potrzebował 145 prób, podczas gry Ukrainiec zaledwie 101.

- Gdyby ktoś przed rozpoczęciem rozgrywek powiedział mi, że będę najlepiej serwującym zawodnikiem Ligi Narodów, wyśmiałbym go i powiedział, żeby nie zmyślał. Ale teraz jestem bardzo szczęśliwy, że tak się wyróżniałem. Choć warto dodać, że uratował mnie pierwszy tydzień, bo to wtedy wypracowałem sobie nad rywalami ogromną przewagę. W drugim tygodniu nie dawałem rady, ale później poszedłem na salę treningową i ćwiczyłem, by moja zagrywka wróciła do poziomu z pierwszych spotkań. Mam nadzieję, że pomogę drużynie tym serwisem w nadchodzącym meczu z Polską - zakończył Janczuk.

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się w czwartek, 30 lipca. Początek spotkania o godzinie 13.30 polskiego czasu. Przedmeczowe studio od godziny 12.00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.