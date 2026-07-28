Trener Fererbahce ma konflikt z gwiazdorem? Niejasne słowa

Piłka nożna

Trener Fenerbahce Ismail Kartal uważa, że jego podopieczni powinni wygrać pierwszy mecz z Górnikiem Zabrze w II rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów wyżej niż 1:0. - Myśleliśmy, że wygramy różnicą trzech lub czterech goli - powiedział, cytowany przez PAP.

Trener siedzący przy stole konferencyjnym przed mikrofonami i tabletem.
fot. PAP
Trener Fenerbahce Ismail Kartal

- Przed rewanżowym spotkaniem jesteśmy bardzo skoncentrowani. Dobrze przeanalizowaliśmy przeciwnika. Mam nadzieję, że mecz skończy się dla nas bardzo dobrze. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że rywal gra u siebie, a jego kibice też są bardzo głośni - przekazał.

 

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Szkoleniowiec nie chciał odnieść się do doniesień medialnych o problemach kadrowych w Fenerbahce. Chodzi o urazy Sidiki Cherifa i Vedata Muriqiego. 

 

Uniknął również odpowiedzi w kwestii jego domniemanego konfliktu ze skrzydłowym Marco Asencio.

 

- Teraz wszyscy jesteśmy skupieni na naszej grze, meczach. Nigdy nie mieliśmy problemów z tym zawodnikiem. Chcemy jutro pokazać jak najlepszy futbol. Jestem ze swoich zawodników bardzo dumny, z tego że mogę z nimi współpracować - przyznał.

 

Jeśli Górnikowi uda się wyeliminować tureckiego rywala, w kolejnej rundzie zmierzy się najprawdopodobniej ze Sturmem Graz. Drużyna Szymona Włodarczyka wygrała pierwsze spotkanie z Heart of Midlothian 4:0 i trudno przypuszczać, że nie utrzyma tej przewagi w rewanżu.

 

Spotkanie Górnika z Fenerbahce w Zabrzu rozpocznie się w środę o godz. 20.00.

 

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Górnik Zabrze to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów. Dzięki transmisjom w kanałach Polsat Sport kibice mogą towarzyszyć piłkarzom wicemistrza kraju we wszystkich etapach kwalifikacji.

HP, PAP
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