Trener rywali Lecha wspomniał o Frederiksenie. Tego się po nim spodziewa

Mistrzowie Polski wygrali w Randers (w tym mieście obecnie mecze domowe rozgrywają piłkarze Aarhus) 4:1 i trudno sobie wyobrazić, by taką zaliczkę mogli roztrwonić i to w dodatku na własnym stadionie. Poulsen nie ukrywa, że jego drużynę czeka trudne zadanie, ale nie traci nadziei na odwrócenie losów rywalizacji.

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- Bez wątpienia jesteśmy w trudnej sytuacji, mamy trzy gole do odrobienia. Jestem natomiast przekonany, że moja drużyna podejdzie do rewanżu z ambitnym nastawieniem. Zagramy jak najlepiej, postaramy się wygrać. Naszym zadaniem będzie jak najszybciej objąć prowadzenie, a potem może uda się dołożyć drugiego gola. Wtedy będziemy już w kontakcie i wówczas kto wie, co może się zdarzyć - mówił szkoleniowiec.

Poulsen nie ukrywa, że jego zespół przyleciał do Poznania osłabiony. Nie zagra bramkarz Jesper Hansen, który w pierwszym starciu został ukarany czerwoną kartką. Kilku graczy z powodów zdrowotnych zostało w domu, m.in. Tobias Molgaard, Luka Callo oraz Gift Links. Do składu po kontuzji wraca natomiast obrońca Rasmus Carstensen, który w rundzie wiosennej sezonu 2024/25 występował w poznańskim zespole i zdobył mistrzostwo Polski.

- Mamy dużo meczów do rozegrania. Pamiętając o celach sportowych, trzeba uważać, by kontuzje się nie pogłębiały - wyjaśnił trener.

Szkoleniowiec mistrza Danii stwierdził, że w pierwszym meczu Lech okazał się wyjątkowo skuteczną drużyną. Zauważył jednak pewne mankamenty w grze, które jego podopieczni postarają się wykorzystać.

- Nie byłoby najmądrzejsze, gdybym powiedział, co dokładnie mam na myśli, bo Niels (Frederiksen - red.) na pewno ogląda i czyta, to co my mówimy - przyznał z uśmiechem.

W środę na trybunach poznańskiego stadionu zasiądzie ponad 35 tysięcy widzów. Rywale rzadko mają okazję rywalizować przy tak dużej frekwencji, ale Poulsen widzi w tym tylko jeden drobny problem.

- Tak duża frekwencja zapowiada fantastyczną atmosferę na stadionie. A po to właśnie trenujemy i pracujemy, żeby grać przed tak liczną publicznością. Przy głośnym dopingu trudno jest komunikować się z zespołem, dlatego przed spotkaniem musimy wymyślić plan, żeby się jakoś porozumiewać. Naszym zadaniem będzie uciszyć tych kibiców - podkreślił.

Zwycięzca tego dwumeczu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Sabah Baku, które we wtorek wyeliminowało fińskie KuPS Kuopio. Azerowie wygrali 1:0 u siebie i 2:0 na wyjeździe.

Rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Lecha z Aarhus GF rozegrany zostanie w środę o godz. 19.

HP, PAP