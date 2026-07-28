Ukraińcy z szacunkiem o Polsce. "Drużyna działa jak jeden organizm"

Dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy już sam awans do turnieju finałowego VNL był historycznym sukcesem. Ekipa Raula Lozano w ostatniej kolejce zmagań interkontynentalnych wygrała 3:1 z Niemcami, a pomocną dłoń podali jej Francuzi, którzy pokonali 3:0 Bułgarię, dzięki czemu Ukraina utrzymała 7. miejsce w tabeli ogólnej - ostatnie premiowane kwalifikacją.

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W ćwierćfinale turnieju finałowego "Niebiesko-Żółci" zmierzą się z Polską, która w tabeli ogólnej Ligi Narodów musiała uznać wyższość tylko znakomitym Japończykom, którzy wygrali wszystkie 12 rozegranych starć. Ołeh Płotnycki, największa gwiazda Ukrainy, przyznał w rozmowie z rodzimymi mediami, że "Biało-Czerwoni" będą niezwykle trudnym rywalem.

- Polska jest teraz w dobrej formie i widać, że ta drużyna działa jak jeden organizm. Mam nadzieję, że oba zespoły zagrają dobrze i wszyscy będą cieszyli się meczem - powiedział przyjmujący Perugii w rozmowie z ukraińskim "Sportem".

Bardzo podobnie o czwartkowym starciu wypowiedział się również Raul Lozano, szkoleniowiec Ukrainy, pracujący w przeszłości z naszą kadrą.

- Reprezentacja Polski ma do dyspozycji 20 bardzo utalentowanych zawodników, co daje trenerowi kilka wariantów składu. To bardzo wyrównana drużyna. Na tym poziomie nie ma niespodzianek. Musimy zagrać najlepiej, jak umiemy, by sprostać temu wyzwaniu. A do tej dobrej gry trzeba jeszcze dołożyć agresję i konsekwencję - podkreśli Argentyńczyk.

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się w czwartek, 30 lipca. Początek spotkania o godzinie 13.30 polskiego czasu. Przedmeczowe studio od godziny 12.00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.