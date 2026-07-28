Ważna zmiana! Chodzi o Roberta Kubicę
Dwie ostatnie rundy długodystansowych samochodowych mistrzostw świata - World Endurance Championship (WEC), w których w barwach ekipy AF Corse jeździ Robert Kubica - zostały przeniesione z Bliskiego Wschodu do Europy - poinformowali organizatorzy. Wszystkie kwalifikacje i wyścigi na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.
Wyścigi, które miały się odbyć 24 października w Katarze i dwa tygodnie później w Bahrajnie, z powodu niepewnej sytuacji w tym regionie świata został zastąpione zawodami w Barcelonie i we włoskiej Monzie.
Jak przekazali organizatorzy serii, tor Catalunya pod Barceloną będzie gospodarzem sześciogodzinnego wyścigu 18 października, a Autodromo Nazionale Monza, nazywany „Świątynią Prędkości”, będzie gościł finał cyklu WEC 8 listopada.
FIA World Endurance Championship, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), rozgrywane są po raz 14. W tegorocznej edycji odbyły się dotychczas cztery wyścigi. Zespół AF Corse, prywatny team Ferrari, z Kubicą w składzie, rywalizuje w kategorii Hypercar. Drugą klasą jest LMGT3.
Kalendarz dalszej części sezonu WEC 2026:
6 września 6 godzin Lone Star Le Mans (USA)
27 września 6 godzin Fuji (Japonia)
18 października 6 godzin Barcelona-Catalunya (Hiszpania)
8 listopada 6 godzin Monza (Włochy)
Wszystkie kwalifikacje i wyścigi na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl