Ważna zmiana! Chodzi o Roberta Kubicę

Wyścigi, które miały się odbyć 24 października w Katarze i dwa tygodnie później w Bahrajnie, z powodu niepewnej sytuacji w tym regionie świata został zastąpione zawodami w Barcelonie i we włoskiej Monzie.

Jak przekazali organizatorzy serii, tor Catalunya pod Barceloną będzie gospodarzem sześciogodzinnego wyścigu 18 października, a Autodromo Nazionale Monza, nazywany „Świątynią Prędkości”, będzie gościł finał cyklu WEC 8 listopada.

FIA World Endurance Championship, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), rozgrywane są po raz 14. W tegorocznej edycji odbyły się dotychczas cztery wyścigi. Zespół AF Corse, prywatny team Ferrari, z Kubicą w składzie, rywalizuje w kategorii Hypercar. Drugą klasą jest LMGT3.

Kalendarz dalszej części sezonu WEC 2026:

6 września 6 godzin Lone Star Le Mans (USA)

27 września 6 godzin Fuji (Japonia)

18 października 6 godzin Barcelona-Catalunya (Hiszpania)

8 listopada 6 godzin Monza (Włochy)

Wszystkie kwalifikacje i wyścigi na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

BS, PAP