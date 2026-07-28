Wielkie zwycięstwo Kamila Majchrzaka! Pokonał faworyzowanego rywala

Kamil Majchrzak po wygranym turnieju ATP w 's-Hertogenbosch spisuje się poniżej oczekiwań. Bardzo szybko odpadł z rywalizacji zarówno z zawodów ATP w Londynie, jak i z Wimbledonu. Po blisko miesięcznej przerwie Polak powrócił na kort w Waszyngtonie.

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29-latek zmierzył się w pierwszej rundzie turnieju z Tommym Paulem. Od samego początku mecz był bardzo wyrównany. Już w drugim gemie Polak miał szansę na przełamanie, ale nie wykorzystał break pointa.

Po chwili Majchrzak zaczął popełniać błędy w polu serwisowym. Amerykanin był bezlitosny i zanotował pierwsze przełamanie. Po dwóch błyskawicznych gemach Polak odrobił jednak stratę i znów był remis (3:3).

Od tamtej pory obaj tenisiści byli skoncentrowani. Nie mieli zamiaru się pomylić, ale też trudno było się przeciwstawić przy podaniu przeciwnika. Aż do stanu 6:5, kiedy Majchrzak po raz drugi przełamał Paula i wygrał pierwszego seta 7:5.

Drugi set był podobny. Nie było zbyt wielu momentów, w których oglądaliśmy drugi serwis.

Dopiero w szóstym gemie było bardzo dużo emocji. Majchrzak prowadził już 40:15 przy serwisie rywala, kiedy ten nagle wrócił do gry. Polak miał kolejną szansę na przełamanie po tym, jak Paul poślizgnął się na korcie. Ostatecznie nie wykorzystał aż pięciu break pointów i po najdłuższym gemie, który trwał ponad 10 minut, był remis.

Majchrzak nie pozostawił złudzeń przy swoim podaniu i wygrał do zera. Przy kolejnym zrobił dokładnie to samo. Pokazał, że jest zmotywowany i chce pokonać Amerykanina.

Miał doskonałą okazję, by zamknąć mecz przy stanie 6:5 i serwisie Paula. Nie wykorzystał jednak aż trzech piłek na przełamanie i rywal doprowadził do tie-breaka.

Początek ostatniego gema w drugim secie należał do Paula, który prowadził 2:0. Nie trwało to jednak długo. Pogoda nie sprzyjała zawodnikom, było bardzo gorąco i obaj popełniali coraz więcej błędów.

W końcówce dużo lepiej zaprezentował się jednak Majchrzak. Zdobył cztery punkty z rzędu, rozstrzygnął tie-breaka na swoją korzyść i awansował do kolejnego etapu zmagań. Mecz trwał dokładnie dwie godziny i dwie minuty.

Kolejnym rywalem naszego zawodnika będzie rozstawiony z "trójką" Taylor Fritz.

Kamil Majchrzak - Tommy Paul 7:5, 7:6 (4)

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