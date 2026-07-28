Włosi wybrali nowego selekcjonera! Wielki powrót legendy do reprezentacji

Trwa wielkie zamieszanie we włoskiej piłce. Po tym, jak prezydent włoskiego związku Giovanni Malago nie zatwierdził kandydatury Pirlo jako nowego selekcjonera w związku z jego powiązaniami z rosyjskimi markami, tamtejsi działacze zdecydowali, że nowym-starym trenerem kadry zostanie Mancini.

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Przypomnijmy - po tym, jak Pirlo ostatecznie nie został nowym selekcjonerem reprezentacji, do dymisji podali się Paolo Maldini i Leonardo, którzy zrezygnowali odpowiednio z roli dyrektora technicznego i doradcy włoskiej federacji. Maldiniego w tej roli ma zastąpić Claudio Ranieri.

🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹



New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.



Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Dla 61-letniego Manciniego będzie to powrót do reprezentacji Włoch po trzyletniej przerwie. Był już selekcjonerem kadry w latach 2018-2023, w 2021 roku niespodziewanie doprowadzając Italię do triumfu w mistrzostwach Europy. Wcześniej przez lata prowadził Inter Mediolan czy Manchester City.

Po odejściu z kadry były znakomity piłkarz pracował w reprezentacji Arabii Saudyjskiej i w ekipie Al Sadd z Kataru.

Reprezentacja Włoch od wielu lat znajduje się w ogromnym kryzysie. Dość powiedzieć, że czterokrotni mistrzowie świata... nie zagrali na trzech ostatnich mundialach.

BS, Polsat Sport