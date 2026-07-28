Włosi wybrali nowego selekcjonera! Wielki powrót legendy do reprezentacji
Ostatecznie nie Andrea Pirlo, a Roberto Mancini zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Dla legendarnego piłkarza będzie to powrót do tej roli po kilkuletniej przerwie.
Trwa wielkie zamieszanie we włoskiej piłce. Po tym, jak prezydent włoskiego związku Giovanni Malago nie zatwierdził kandydatury Pirlo jako nowego selekcjonera w związku z jego powiązaniami z rosyjskimi markami, tamtejsi działacze zdecydowali, że nowym-starym trenerem kadry zostanie Mancini.
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Przypomnijmy - po tym, jak Pirlo ostatecznie nie został nowym selekcjonerem reprezentacji, do dymisji podali się Paolo Maldini i Leonardo, którzy zrezygnowali odpowiednio z roli dyrektora technicznego i doradcy włoskiej federacji. Maldiniego w tej roli ma zastąpić Claudio Ranieri.
Dla 61-letniego Manciniego będzie to powrót do reprezentacji Włoch po trzyletniej przerwie. Był już selekcjonerem kadry w latach 2018-2023, w 2021 roku niespodziewanie doprowadzając Italię do triumfu w mistrzostwach Europy. Wcześniej przez lata prowadził Inter Mediolan czy Manchester City.
Po odejściu z kadry były znakomity piłkarz pracował w reprezentacji Arabii Saudyjskiej i w ekipie Al Sadd z Kataru.
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