Zdradzona przez Związek? Utalentowana sportsmenka zmienia barwy narodowe

Lindahl reprezentowała Szwecję we wszystkich juniorskich kategoriach wiekowych, sięgając między innymi po mistrzostwo Europy do lat 20 i brąz mistrzostw Europy do lat 23 w biegu na 200 metrów. Mało tego, jeszcze w lipcu 2026 roku została ona w Uppsali mistrzynią Szwecji w biegu na 100 metrów. Był to jednak ostatni krążek, zdobyty przez nią w niebiesko-żółtych barwach. Norah Lindahl postanowiła bowiem startować dla... Finlandii. Lekkoatletka uzyskała już na to zgodę i od 1 stycznia 2028 roku będzie formalnie biegała w zawodach rangi międzynarodowej jako Finka.

ZOBACZ TAKŻE: Natalia Bukowiecka ze złotem mistrzostw Polski! Oto wyniki

Norah Lindahl zdecydowała się na tak drastyczny ruch po kłótni ze szwedzką federacją i krajowym komitetem olimpijskim. Zawodniczka, urodzona i mieszkająca na co dzień w Luksemburgu, stwierdziła dosadnie, że została przez Szwecję zdradzona, ponieważ odmówiono jej finansowania treningów poza granicami kraju.

- Byłam jedną z najbardziej utalentowanych młodych sprinterek w Europie, brałam udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a dla Szwecji zdobyłam medale mistrzostw Europy w kilku kategoriach wiekowych. Po zmianie przepisów w 2025 roku zostałam praktycznie pozbawiona możliwości trenowania w mojej hali w Luksemburgu. Zwróciłam się więc do Szwecji, czyli kraju, który reprezentuję, o pomoc. Nakreśliłam sytuację i zwróciłam się z prośbą o podsunięcie rozwiązania lub o sfinansowanie mi wynajmu jakiegoś obiektu na potrzeby cyklu przygotowawczego. W odpowiedzi usłyszałam, że ktoś ze Związku odezwie się do mnie jesienią, czyli prawie dziesięć miesięcy po mojej prośbie. Nie dostałam żadnego rozwiązania, żadnej pomocy - grzmiała lekkoatletka w rozmowie z fińską telewizją Yle.

Fredrik Joulamo, dyrektor sportowy Szwedzkiego Komitetu Olimpijskiego, odpowiedział na zarzuty młodej sportsmenki, mówiąc dosadnie, że ta... całkowicie mija się z prawdą!

- Norah została wybrana do "Ofensywy olimpijskiej", która jest bramą do naszego programu rozwoju młodych talentów. Następnie została włączona do programu "Kryterium przyszłości", co tylko pokazuje, że od dawna bardzo wysoko ocenialiśmy jej potencjał. Myślę, że to dość wyraźnie pokazuje, że miała nasze wsparcie już od wielu lat - skomentował Joulamo w rozmowie ze szwedzkim dziennikiem "Aftonbladet".

W podobnym tonie wypowiedział się również David Fridell, sekretarz generalny Szwedzkiej Federacji Lekkoatletycznej.

- Nie byłem wówczas zatrudniony w Związku, ale z tego, czego się dowiedziałem, wynika, że zapytanie Lindahl dotyczyło przede wszystkim tego, w jaki sposób federacja może sfinansować jej treningi w Szwecji lub da jej środki na kontynuowanie przygotowań w Luksemburgu. Odpowiedzieliśmy, że nasz budżet jest ograniczony i zaproponowaliśmy, by do czasu znalezienia rozwiązania Norah pokryła dodatkowe koszty ze środków, które otrzymała na przygotowania do mistrzostw kraju oraz z nagród finansowych, które za nie dostała. Później dowiedzieliśmy się, że coś jej narzuciliśmy albo że odmówiliśmy jej pomocy. Coś ewidentnie zawiodło w komunikacji. Jej decyzję o zmianie barw narodowych przyjęliśmy z ogromnym zaskoczeniem. Szkoda, że tak się stało - skwitował Fridell w rozmowie z "Aftonbladet".

Norah Lindahl jest córką szwedzkiej trenerki Fridy Lindahl i byłego fińskiego sprintera Markusa Lindahla. Sama urodziła się i wychowała w Luksemburgu, więc mogła wybierać między trzema federacjami lekkoatletycznymi.