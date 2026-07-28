Znamy składy na Laver Cup. Zverev i de Minaur liderami

Skład reprezentacji Europy uzupełnił we wtorek Casper Ruud, 13. w światowym rankingu. Norweg po raz szósty z rzędu wystąpi w tym turnieju.

- Casper to dokładnie taki zawodnik, jakiego chcesz mieć w swojej drużynie. Świetny kolega i ktoś, kto naprawdę rozumie istotę Pucharu Lavera. Byliśmy rozczarowani, że nie wygraliśmy w zeszłym roku, ale to dodało nam dodatkowej motywacji – powiedział kapitan Europy, były francuski tenisista Yannick Noah.

Już wcześniej było wiadomo, że w drużynie Starego Kontynentu zagrają wicelider światowego rankingu i triumfator tegorocznego French Open Zverev, siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy i trzeci na liście ATP Hiszpan Carlos Alcaraz, a także Włoch Flavio Cobolli (9. ATP), Czech Jakub Mensik (17. ATP) i Hiszpan Rafael Jodar (24. ATP).

Natomiast w składzie Reszty Świata, oprócz szóstego na liście ATP de Minaura, są jeszcze: Amerykanie Ben Shelton (8. ATP), Taylor Fritz (10. ATP), Learner Tien (16. ATP) i Tommy Paul (21. ATP), a także Aleksander Bublik z Kazachstanu (11. ATP). Kapitanem zespołu jest były amerykański tenisista Andre Agassi.

Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo USA, jest słynny Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lavera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego Wielkiego Szlema, w 1962 i 1969 roku. Do tej pory odbyło się osiem edycji, gdyż w pandemicznym roku 2020 zrezygnowano z przeprowadzenia turnieju. Europa ma na koncie pięć triumfów, a Reszta Świata - trzy, w tym w zeszłym roku w San Francisco.

PAP