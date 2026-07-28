Zwolińska nie mogła w to uwierzyć! "To jest hit"

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- Cieszę się, że doprowadziłam do takiej sytuacji, że przywożąc medal z mistrzostw świata, mogę rozczarować. To jest w ogóle hit - przyznała brązowa medalistka mistrzostw świata w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska.

Uśmiechnięta sportsmenka trzyma polską flagę nad głową.
fot. PAP
Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal na MŚ

Dla Zwolińskiej był to w sumie szósty medal mistrzostw świata. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w zeszłorocznym czempionacie w australijskim Penrith zdobyła dwa złote krążki - w K1 i C1. 27-latka była zaskoczona, że po tegorocznym starcie pojawiły się głosy rozczarowania.

 

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- To jest bardzo zabawna sytuacja - przyznała w rozmowie z Pawłem Sikorą z Polsatu Sport. - Jestem szczęśliwa, że doprowadziłam do takiej sytuacji, że nawet przywożąc medal z mistrzostw świata, mogę kogoś rozczarować. To jest w ogóle hit - podkreśliła.

 

- Cieszę się, że jestem na takim poziomie, bo jest to medal mistrzostw świata, czyli ogromny sukces. Przywożę te medale przecież od kilku lat, bez przerwy - tłumaczyła.

 

Zwolińska nie ukrywa, że udział w MŚ traktowała jako przygotowania do zbliżających się igrzysk olimpijskich w 2028 roku.

 

- Myślę, że na pewno. Obiekt będzie ten sam, dlatego tak traktowałam te starty. Trzeba się było przyzwyczaić do warunków pogodowych, które były ekstremalne - powiedziała.

 

Polka zdradziła również, jak wyglądają jej plany na najbliższy czas. Wyjaśniła, że nie lubi tracić czasu. 

 

- Jestem bardzo zajętą osobą - przekazała. - Niestety teraz nie ma przerwy. Zostaję w Warszawie na jeden, dwa dni medialne, żeby pokazać dyscyplinę i żeby więcej osób dowiedziało się o naszych wynikach - oznajmiła.

 

- Staram się prezentować swoje sukcesy i medale, by inspirować ludzi do tego sportu. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie ma czasu na odpoczynek, na wakacje. Jestem taką osobą, że muszę działać, bo inaczej bym oszalała - podsumowała.

 

HP, Polsat Sport
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