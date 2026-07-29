12. miejsce szablistek na MŚ. Szpadziści nie wykorzystali szansy

Szablistki, walczące w składzie: Zuzanna Cieślar, Angelika Wątor, Julia Cieślar (wszystkie ZKS Sosnowiec) i Maria Więckiewicz (UKS Szabla Ząbki), zaczęły od wygranej z ekipą Wenezueli 45:26 w 1/16 finału, a w meczu o awans do ćwierćfinału uległy Japonkom 37:45.

W rywalizacji o miejsca 9-16 Polki najpierw pokonały Azerki 45:34, a następnie przegrały z Hiszpankami 35:45 oraz zespołem Uzbekistanu 44:45.

W ostatniej rundzie meczu o 11. miejsce Zuzanna Cieślar odrobiła 10 trafień w starciu z Gulistan Perdebaevą, doprowadziła do stanu 44:44, ale ostatni, decydujący punkt zdobyła rywalka.

Biało-Czerwone zajęły 12. lokatę, odpowiadającą ich rozstawieniu. Przed rokiem w Tbilisi uplasowały się na 17. pozycji.

Olbrzymiej szansy na awans do czołowej ósemki nie wykorzystali polscy szpadziści. Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice), Damian Michalak (Piast Gliwice), Jan Socha (PKSzerm Warszawa) i Piotr Urban (AZS AWF Kraków), którzy byli rozstawieni z numerem 23., w 1/32 finału wygrali z Meksykanami 45:27, a w kolejnej rundzie pokonali wyżej notowanych Amerykanów 45:43.

W 1/8 finału zmierzyli się z brązowymi medalistami tegorocznych mistrzostw Europy - Ukraińcami. W środkowej części spotkania Biało-Czerwoni wypracowali sobie kilkupunktowe prowadzenie, a przed ostatnim, dziewiątym pojedynkiem było 25:18. Michalak nie oparł się jednak atakom lidera rywali - Romana Swiczkara, stracił przewagę, a o sukcesie Ukraińców przesądziła dogrywka. Skończyło się 40:41.

W pierwszym meczu o miejsca 9-16 podopieczni trenera Piotra Kiełpikowskiego zwyciężyli Chińczyków 45:42. Ich kolejnym przeciwnikiem będą Węgrzy.

Do tej pory w imprezie w Hongkongu polscy szermierze zdobyli jeden medal - brąz w turnieju indywidualnym wywalczyła szpadzistka Barbara Brych.

W czwartek, ostatnim dniu zawodów, rywalizować będą drużyny florecistek i szablistów.

PAP