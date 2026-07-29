Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Taylor Fritz?

ATP w Waszyngtonie: Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Transmisja TV i stream online
Kamil Majchrzak i Taylor Fritz zmierzą się ze sobą w drugiej rundzie turnieju ATP w Waszyngtonie. Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - Fritz? Transmisja meczu Majchrzak - Fritz w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Piotrkowianin po porażce z Zacharym Svajdą w drugiej rundzie Wimbledonu zrobił sobie przerwę. Od 2 lipca nie pojawiał się zatem na korcie. Wrócił za to w wielkim stylu. W pierwszej rundzie zmagań w stolicy USA pokonał reprezentanta gospodarzy Tommy'ego Paula 7:5, 7:6 (7-4).
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Na zwycięzcę starcia Majchrzak - Paul w drugiej rundzie czekał rozstawiony z "10" Taylor Fritz. Amerykanin w swoim pierwszym meczu bez większych problemów wygrał z Zizou Bergsem 6:3, 6:4.
Majchrzak i Fritz rywalizowali ze sobą tylko raz. Było to podczas Indian Wells w 2022 roku. Wówczas w dwóch setach lepszy okazał się przeciwnik.
Transmisja meczu Majchrzak - Fritz w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie rozpocznie się jako trzecie od godziny 17:00 (ok. 20.30).Przejdź na Polsatsport.pl