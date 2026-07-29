Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Taylor Fritz?

Piotrkowianin po porażce z Zacharym Svajdą w drugiej rundzie Wimbledonu zrobił sobie przerwę. Od 2 lipca nie pojawiał się zatem na korcie. Wrócił za to w wielkim stylu. W pierwszej rundzie zmagań w stolicy USA pokonał reprezentanta gospodarzy Tommy'ego Paula 7:5, 7:6 (7-4).

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Na zwycięzcę starcia Majchrzak - Paul w drugiej rundzie czekał rozstawiony z "10" Taylor Fritz. Amerykanin w swoim pierwszym meczu bez większych problemów wygrał z Zizou Bergsem 6:3, 6:4.

Majchrzak i Fritz rywalizowali ze sobą tylko raz. Było to podczas Indian Wells w 2022 roku. Wówczas w dwóch setach lepszy okazał się przeciwnik.

Transmisja meczu Majchrzak - Fritz w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie rozpocznie się jako trzecie od godziny 17:00 (ok. 20.30).

KP, Polsat Sport