Była partnerka Cristiano Ronaldo spotyka się z gwiazdą NBA! Dzieli ich aż 11 lat

Z informacji przekazanych przez magazyn "People" wynika, że relacja tej dwójki jest na wczesnym etapie, ale oboje darzą się dużą sympatią. Ich znajomość rozpoczęła się zaledwie kilka miesięcy temu za sprawą wspólnych znajomych, którzy postanowili ich sobie przedstawić.

Obecnie koszykarz i modelka starają się spędzać ze sobą jak najwięcej czasu, wykorzystując urlop Bookera przed startem nowego sezonu NBA. Osoby z otoczenia pary informują również, że Shayk zamierza regularnie pojawiać się na trybunach podczas meczów drużyny Phoenix Suns, aby wspierać nowego partnera.

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Dla 29-latka nie jest to pierwsza bliska relacja z gwiazdą show-biznesu. W latach 2020-2022 sportowiec spotykał się z amerykańską supermodelką i celebrytką, Kendall Jenner. Ich związek, mimo prób powrotu do siebie na początku 2024 roku, ostatecznie się zakończył.

Z kolei 40-latka ma za sobą kilka długich i głośnych związków ze znanymi osobistościami. Od maja 2010 do 2015 roku spotykała się z Cristiano Ronaldo, którego poznała podczas wspólnej pracy przy kampanii dla marki Armani Exchange.

Niedługo później, przez cztery lata, była partnerką aktora Bradleya Coopera, z którym ma dziewięcioletnią córkę Leę. Para rozstała się w 2019 roku, jednak do dziś zgodnie dzieli się obowiązkami rodzicielskimi. W późniejszym czasie modelkę łączono również z kierowcą F1 Lewisem Hamiltonem, raperem Kanye Westem oraz legendą futbolu amerykańskiego, Tomem Bradym, jednak obie te znajomości okazały się bardzo krótkie.

Booker to mistrz olimpijski z Paryża, gdzie wraz z reprezentacją USA wywalczył złoty medal w koszykówce mężczyzn.

Irina Shayk - była partnerka Cristiano Ronaldo Zobacz galerię

ŁO, Polsat Sport