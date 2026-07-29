Djoković o Sinnerze i Alcarazie: "Chciałbym codziennie skopać im..."

W trakcie spotkania w Nowym Jorku podczas Fanatics Fest Novak Djoković był w dobrym humorze. Jak podaje Oasport, na pytanie gości o porównanie się z Sinnerem i Alcarazem odpowiedział z dobrze sobie znaną ironią: "Chciałbym codziennie skopać im...". Nie brakowało śmiechu, a słowa serbskiego mistrza tylko potwierdzają, jak wielkimi sportowcami już teraz są Sinner i Alcaraz.

Nowi mistrzowie przypominają mu samego siebie



Novak Djoković przez lata budował swoją legendę jednego z najlepszych tenisistów w historii tej dyscypliny sportowej. W pamięci kibiców pozostaje jego zacięta rywalizacja z takimi mistrzami jak Szwajcar Roger Federer oraz Hiszpan Rafael Nadal. Każdy z nich miał inny styl gry i zachwycał na swój sposób, specjalizując się w konkretnej nawierzchni, np. Nadal w kortach ziemnych, a Federer w kortach trawiastych.

Nowi mistrzowie są jednak inni. Potwierdza to Djoković, wskazując, że walka z młodymi zawodnikami jest dla niego zupełnie innym wyzwaniem, z którym mierzył się przez lata. W trakcie spotkania na Fanatics Fest w Stanach Zjednoczonych powiedział: "... gdy Alcaraz i Sinner dominują w tenisie, ci dwaj faceci bardzo mi mnie przypominają". Czy po latach lista ich sukcesów będzie tak samo długa, jak w przypadku Serba?

Rekordzista turniejów wielkoszlemowych



Novak Djoković to rekordzista pod względem liczby wygranych turniejów wielkoszlemowych. Jego licznik zatrzymał się na 24 triumfach:

- 10 x Australian Open

- 3 x Roland Garros

- 7 x Wimbledon

- 4 x US Open

Na przełomie 2015 i 2016 roku wygrał cztery wielkie szlemy z rzędu, jednak nie udało mu się dokonać tego w jednym roku kalendarzowym. Ostatni turniej wielkoszlemowy w jego dorobku to US Open w Nowym Jorku wygrany w 2023 roku.

Najwięcej tygodni na pozycji lidera rankingu ATP



Lista wybitnych osiągnięć serbskiego mistrza jest długa. Jest absolutnym rekordzistą pod względem liczby tygodni spędzonych na pozycji lidera rankingu ATP. Łącznie pozycję lidera zajmował już przez 428 tygodni. Do tego siedem razy wygrywał kończący sezon turniej ATP Finals. Na swoim koncie ma już 101 triumfów w turniejach cyklu ATP i łącznie 145 finałów. Dopełnieniem jego kariery był turniej olimpijski w 2024 roku w Paryżu, gdy sięgnął po upragnione złoto.

Kiedy serbski mistrz powie pas?



Choć wygrał wszystko, to jednak wciąż nie brakuje mu motywacji. Serba do dalszej gry i treningów mobilizują m.in. młodzi mistrzowie, czego sam nie ukrywa. Spotkanie z fanami podsumował słowami: "Zawsze trzeba znaleźć kogoś, kto motywuje cię do bycia lepszym". Na przestrzeni dwóch dekad nazwiska rywali Djokovicia się zmieniały, jednak on zawsze znajdował się w ścisłej światowej czołówce.

Kiedy powie pas i przestanie grać? W nagraniu opublikowanym na portalu Sportal.rs potwierdził: "Chciałbym zakończyć karierę podczas Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku, trzymając w rękach serbską flagę".