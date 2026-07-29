Drugi taki tytuł w karierze! Znakomity występ Polaka

W finale 22-latek pokonał reprezentanta Belgii, Vandenbogaerde, wynikiem 8:6.

W 26. turnieju z cyklu Players Championship Białecki wyeliminował aż siedmiu rywali w drodze po końcowy triumf. W półfinale zmierzył się z Gianem van Veenem - trzecim zawodnikiem światowego rankingu oraz finalistą mistrzostw świata PDC. Mimo że po pięciu legach Polak przegrywał 1:4, nie złożył broni. Skutecznie odrobił straty i poszedł za ciosem, ostatecznie wygrywając to spotkanie 7:4.

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We wcześniejszych etapach zawodów "Bolt" odprawił z kwitkiem takich graczy jak Damon Heta, czyli półfinalista UK Open z 2024 roku. Z kolei w czwartej rundzie zdeklasował Bradleya Brooksa, którego rozbił wynikiem 6:0 (notując tzw. whitewash).

Warto zaznaczyć, że Białecki od dłuższego czasu prezentuje wysoką dyspozycję, co udowodnił podczas niedawnego turnieju European Darts Open. W zawodach rozgrywanych w Leverkusen dotarł aż do półfinału, w którym musiał uznać wyższość najwyżej sklasyfikowanego reprezentanta Polski w zestawieniu PDC, Krzysztofa Ratajskiego.

Dzięki ostatnim sukcesom Polak zanotował znaczący awans w światowym rankingu. Przesunął się z 60. na 56. pozycję, którą obecnie dzieli ex aequo z Irlandczykiem, Keanem Barrym.

Po swój pierwszy tytuł w cyklu Players Championship 22-latek sięgnął w ubiegłym roku. Co ciekawe, dokonał tego dokładnie tego samego dnia - 29 lipca. Wówczas w finale pokonał Holendra, Nielsa Zonnevelda, wynikiem 8:6.