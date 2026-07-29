El. Ligi Europy: Lech Poznań - KI Klaksvik. Kiedy mecz?

Piłka nożna

Lech Poznań - KI Klaksvik to spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Kiedy mecz? Sprawdź szczegóły.

Piłkarze Lecha Poznań wyrażają smutek na boisku po przegranym meczu eliminacji Ligi Mistrzów.
fot. PAP
Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań sensacyjnie odpadł w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" do rewanżu u siebie z Aarhus przystępował z trzybramkową zaliczką z wyjazdowego starcia. To jednak nie wystarczyło. Ekipa z Danii odrobiła stratę i wywalczyła awans po rzutach karnych.

 

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Mistrzowie Polski spadli zatem o poziom rozgrywkowy niżej. Będą walczyć o udział w fazie głównej Ligi Europy, gdzie przystąpią do trzeciej rundy.

 

Poznaniacy znają już swoich przeciwników na tym etapie zmagań. Mowa o KI Klaksvik.

 

Zespół z Wysp Owczych także rywalizował w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W dwumeczu odpadł jednak z litewskim Żalgirisem Kowno i teraz zmierzy się z Lechem.

Lech Poznań - KI Klaksvik. Kiedy mecz?

Spotkanie Lech Poznań - KI Klaksvik odbędzie się 6 sierpnia w Poznaniu. Rewanż zaplanowano na 13 sierpnia w Klaksvik.

Polsat Sport
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