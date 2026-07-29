El. Ligi Europy: Lech Poznań - KI Klaksvik. Kiedy mecz?

Lech Poznań sensacyjnie odpadł w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" do rewanżu u siebie z Aarhus przystępował z trzybramkową zaliczką z wyjazdowego starcia. To jednak nie wystarczyło. Ekipa z Danii odrobiła stratę i wywalczyła awans po rzutach karnych.

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Mistrzowie Polski spadli zatem o poziom rozgrywkowy niżej. Będą walczyć o udział w fazie głównej Ligi Europy, gdzie przystąpią do trzeciej rundy.

Poznaniacy znają już swoich przeciwników na tym etapie zmagań. Mowa o KI Klaksvik.

Zespół z Wysp Owczych także rywalizował w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W dwumeczu odpadł jednak z litewskim Żalgirisem Kowno i teraz zmierzy się z Lechem.

Lech Poznań - KI Klaksvik. Kiedy mecz?

Spotkanie Lech Poznań - KI Klaksvik odbędzie się 6 sierpnia w Poznaniu. Rewanż zaplanowano na 13 sierpnia w Klaksvik.

Polsat Sport