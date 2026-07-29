Przed tygodniem Górnik zaskoczył kibiców i ekspertów. Choć przegrał z turecką ekipą, nie pozostawił po sobie złego wrażenia i stracił tylko jednego gola. W 37. minucie kapitalnie z rzutu wolnego uderzył Talisca i pokonał Philippa Schulze'a.

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Drużyna Michala Gasparika przystąpi do rewanżu zmotywowana cennym zwycięstwem nad Śląskiem Wrocław na inaugurację rozgrywek Ekstraklasy. Zadanie nie było jednak wcale łatwe, zwłaszcza że przegrywała do 65. minuty.

- W przerwie w szatni potrzebny był krzyk. Piłka nożna nie zawsze musi być najładniejsza, ale konieczne jest to, co pokazali piłkarze w drugiej połowie: zaangażowanie w grę, bieganie po boisku, walka na murawie - przyznał trener Michal Gasparik.

Jeśli Górnikowi uda się wyeliminować Fenerbahce, w kolejnej rundzie zmierzy się najprawdopodobniej ze Sturmem Graz. Drużyna Szymona Włodarczyka wygrała pierwsze spotkanie z Heart of Midlothian 4:0 i trudno przypuszczać, że nie utrzyma tej przewagi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Fenerbahce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

HP, PAP