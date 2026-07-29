Górnik walczy o Ligę Mistrzów. Trener już wie, czego się spodziewać

Piłka nożna

Górnik Zabrze zagra w środę rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rywalem będzie Fenerbahce. Trener Michał Gasparik zapewnia, że ma przygotowany plan na to spotkanie. Będzie on jednak wymagał jednej rzeczy.

Trener Górnika Zabrze w trakcie konferencji prasowej
fot. PAP
Trener Górnika Zabrze

Górnik w pierwszym spotkaniu skupił się na defensywie i rzadko gościł pod polem karnym Fenerbahce. Trener Gasparik zdaje sobie sprawę, że w rewanżu musi to wyglądać nieco inaczej.

 

- Pozmieniamy coś w systemie, bo długo biegaliśmy bez piłki i to jest trudne dla piłkarzy, którzy tracą sporo sił. Musimy zagrać na swoim najwyższym poziomie. Mamy tutaj naszych kibiców, jesteśmy pewni siebie i się nie boimy. Nie mamy nic do stracenia - mówi szkoleniowiec Zabrzan w rozmowie z Damianem Domitrzem.

 

Ostatecznie Fenerbahce wygrało 1:0 po golu Taliski z rzutu wolnego.


- Pierwszy mecz był bardzo ciężki, ale teraz już wiemy, czego się spodziewać - dodaje.

 

Jaki więc będzie plan na środowy rewanż? Trener Górnika uważa, że szalony atak od pierwszej minuty nie jest dobrym pomysłem.

 

- Jeśli stracilibyśmy pierwsi bramkę, to jest po dwumeczu. Z ich jakością trudno byłoby to odrobić. Musimy być więcej niż cierpliwi, ale z czasem będziemy musieli zaryzykować. Mamy przygotowany plan. Musimy mieć jednak dobry wynik, a taki będzie tylko wtedy, gdy nie stracimy bramki - kończy.

 

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Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:30.

 

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