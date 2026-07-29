Górnik walczy o Ligę Mistrzów. Trener już wie, czego się spodziewać

Górnik w pierwszym spotkaniu skupił się na defensywie i rzadko gościł pod polem karnym Fenerbahce. Trener Gasparik zdaje sobie sprawę, że w rewanżu musi to wyglądać nieco inaczej.

- Pozmieniamy coś w systemie, bo długo biegaliśmy bez piłki i to jest trudne dla piłkarzy, którzy tracą sporo sił. Musimy zagrać na swoim najwyższym poziomie. Mamy tutaj naszych kibiców, jesteśmy pewni siebie i się nie boimy. Nie mamy nic do stracenia - mówi szkoleniowiec Zabrzan w rozmowie z Damianem Domitrzem.

Ostatecznie Fenerbahce wygrało 1:0 po golu Taliski z rzutu wolnego.



- Pierwszy mecz był bardzo ciężki, ale teraz już wiemy, czego się spodziewać - dodaje.

Jaki więc będzie plan na środowy rewanż? Trener Górnika uważa, że szalony atak od pierwszej minuty nie jest dobrym pomysłem.

- Jeśli stracilibyśmy pierwsi bramkę, to jest po dwumeczu. Z ich jakością trudno byłoby to odrobić. Musimy być więcej niż cierpliwi, ale z czasem będziemy musieli zaryzykować. Mamy przygotowany plan. Musimy mieć jednak dobry wynik, a taki będzie tylko wtedy, gdy nie stracimy bramki - kończy.

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Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:30.

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