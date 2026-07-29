Górnik Zabrze - Fenerbahce. Skrót meczu (WIDEO)

Piłka nożna

Górnik Zabrze - Fenerbahce to rewanżowe spotkanie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Skrót meczu Górnik - Fenerbahce będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Skrót meczu (WIDEO)
fot. PAP
Górnik Zabrze - Fenerbahce. Skrót meczu (WIDEO)

W środę rozegrane zostanie rewanżowe spotkanie eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik Zabrze rywalizuje z tureckim gigantem, Fenerbahce.

 

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W Stambule gospodarze okazali się górą, triumfując 1:0 i wypracowując sobie minimalną zaliczkę przed rewanżem w Zabrzu.

 

Czy podopieczni Michala Gasparika sprawią niespodziankę i odrobią straty?

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Skrót meczu:

Skrót meczu Górnik - Fenerbahce będzie dostępny tuż po zakończeniu środowego spotkania.

BS, Polsat Sport
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FENERBAHCEGÓRNIK ZABRZELIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
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