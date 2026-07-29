Górnik Zabrze walczy o Ligę Mistrzów, a tu takie wieści od UEFA. Jest kara

Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy z Turcji 1:0 po golu Taliski. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starcia tamtejszej policji z kibicami. Jak się okazało, UEFA rozpatrzyła tę sprawę i wydała wyrok.

Górnik zapłaci 50 tysięcy euro kary za zachowanie kibiców. Dodatkowo nałożono zakaz sprzedaży biletów na kolejny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA, zawieszony na dwa lata.

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:00.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

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