Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak - Taylor Fritz to mecz drugiej rundy turnieju ATP w Waszyngtonie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Tenisista Kamil Majchrzak wykonuje uderzenie podczas meczu.
fot. PAP
Kamil Majchrzak

Polak zaskoczył w pierwszej rundzie, pokonując innego zawodnika gospodarzy Tommy'ego Paula. Wygrał 7:5, 7:6, dzięki czemu awansował do drugiej fazy. Tam czeka na niego kolejny Amerykanin.

Fritz nie musiał rywalizować od samego początku turnieju, gdyż jest rozstawiony z numerem "3". To będzie więc jego pierwsze spotkanie w tym turnieju. Jak wypadnie na tle Polaka?

W poprzednich latach turniej wygrywali m.in. Jannik Sinner, Nick Kyrgios, Dan Evans, Sebastian Korda czy Alex de Minaur.

Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo meczu Majchrzak - Fritz na Polsatsport.pl

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 