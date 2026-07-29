Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak - Taylor Fritz to mecz drugiej rundy turnieju ATP w Waszyngtonie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Kamil Majchrzak
Polak zaskoczył w pierwszej rundzie, pokonując innego zawodnika gospodarzy Tommy'ego Paula. Wygrał 7:5, 7:6, dzięki czemu awansował do drugiej fazy. Tam czeka na niego kolejny Amerykanin.
Fritz nie musiał rywalizować od samego początku turnieju, gdyż jest rozstawiony z numerem "3". To będzie więc jego pierwsze spotkanie w tym turnieju. Jak wypadnie na tle Polaka?
W poprzednich latach turniej wygrywali m.in. Jannik Sinner, Nick Kyrgios, Dan Evans, Sebastian Korda czy Alex de Minaur.
Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Relacja live i wynik na żywo
Relacja live i wynik na żywo meczu Majchrzak - Fritz na Polsatsport.plPrzejdź na Polsatsport.pl
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