Polak zaskoczył w pierwszej rundzie, pokonując innego zawodnika gospodarzy Tommy'ego Paula. Wygrał 7:5, 7:6, dzięki czemu awansował do drugiej fazy. Tam czeka na niego kolejny Amerykanin.



Fritz nie musiał rywalizować od samego początku turnieju, gdyż jest rozstawiony z numerem "3". To będzie więc jego pierwsze spotkanie w tym turnieju. Jak wypadnie na tle Polaka?



W poprzednich latach turniej wygrywali m.in. Jannik Sinner, Nick Kyrgios, Dan Evans, Sebastian Korda czy Alex de Minaur.

Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo meczu Majchrzak - Fritz na Polsatsport.pl

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