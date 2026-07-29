Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Wynik meczu. Kto wygrał mecz ATP Waszyngton?
Kamil Majchrzak i Taylor Fritz zmierzą się w meczu drugiej rundy turnieju ATP w Waszyngtonie. Kto wygrał mecz Majchrzak - Fritz? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Fritz?
W pierwszej rundzie wystąpił tylko reprezentant Polski i pokazał się ze znakomitej strony. Majchrzak nie był faworytem w starciu z Tommym Paulem, lecz mimo to wygrał 7:5, 7:6. W środę poprzeczka powędruje jeszcze wyżej, bo po drugiej stronie siatki stanie dziewiąty zawodnik świata.
Fritz jest podczas tego turnieju rozstawiony z "3". W związku z tym rozpoczął zmagania od drugiej rundy. Z Majchrzakiem grał raz i pewnie wygrał w dwóch setach.
Jak będzie w środę?
Majchrzak - Fritz. Wynik meczu. Kto wygrał mecz ATP Waszyngton?
O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Fritz, przekonamy się w środowy wieczór (29 lipca). Wynik Majchrzak - Fritz pojawi się w tekście zaraz po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl