Katastrofa w Poznaniu! Lech nie zagra w Lidze Mistrzów

W pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami padł wynik 4:1 dla Lecha. Na listę strzelców po stronie ekipy z Poznania wpisali się Mikael Ishak, Terry Yegbe oraz dwukrotnie Patrik Walemark. Honorowe trafienie dla gospodarzy tamtego starcia zanotował Kristian Arnstad. Warto dodać, że podopieczni trenera Nielsa Frederiksena od 37. minuty grali w przewadze po czerwonej kartce dla bramkarza zespołu z Danii.

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Wysoka zaliczka z pierwszego spotkania nie zniechęciła mistrzów Polski do ofensywnej gry od pierwszych minut rewanżu. Taka postawa niemal przyniosła efekt w 21. minucie, kiedy to piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Jonas Jensen-Abbew. Albański arbiter początkowo podyktował rzut karny, jednak po skorzystaniu z analizy wideo cofnął swoją decyzję i uznał, że Lechowi nie należała się "jedenastka".

W 32. minucie gościom udało się otworzyć wynik spotkania. Tobias Bech wpadł z piłką w pole karne i oddał strzał w krótki róg, a futbolówka przełamała ręce Mateusza Lisa i wylądowała w siatce. Mistrzowie Polski usilnie dążyli do wyrównania, stwarzając sobie ku temu kilka dogodnych okazji. Najlepszą z nich zmarnował Luis Palma, który nie potrafił skierować piłki do niemal pustej bramki. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Aarhus GF 1:0.

Tuż po przerwie przewinienie we własnym polu karnym popełnił Wojciech Mońka, prokurując tym samym rzut karny dla przeciwników. Chwilę później "jedenastkę" pewnym strzałem na gola zamienił Kristian Arnstad.

Gospodarzom zajrzało w oczy widmo roztrwonienia cennej zaliczki, co zmusiło ich do przejścia do ofensywy w celu odzyskania kontroli nad spotkaniem. Bardziej otwarta gra sprawiła jednak, że to piłkarze Aarhusu jeszcze mocniej przycisnęli rywali. W efekcie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę w siatce umieścił Frederik Tingager, wyrównując stan całego dwumeczu.

Ostatecznie do końca regulaminowych 90 minut nie padło już więcej goli, co oznaczało konieczność rozegrania dogrywki. W niej początkowo na bohatera wyrastał Filip Jagiełło, który popisał się skuteczną dobitką po strzale Michała Gurgula sparowanym przez bramkarza i zanotował niezwykle ważne trafienie. Jak się jednak okazało, nie był to ostatni akcent tego spotkania. W 100. minucie, po świetnej akcji indywidualnej, piłkę do siatki Lecha posłał Tomas Kristjansson.

Żadnej z drużyn nie udało się jednak przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę, co oznaczało serię rzutów karnych. W niej lepsi okazali się piłkarze z Danii.

W kolejnej rundzie eliminacji mistrz Danii zmierzy się z azerskim Sabahem Baku. Co ciekawe, barwy tego zespołu reprezentuje Tymoteusz Puchacz - były zawodnik obecnego mistrza Polski.

W eliminacjach Ligi Europy UEFA "Kolejorz" zmierzy się z drużyną KI Klaksvik z Wysp Owczych.

Lech Poznań - Aarhus GF 1:4 po dogrywce (0:1, 0:2, 1:1, 0:0) 3:4 po rzutach karnych [pierwszy mecz: 4:1, awans - Aarhus GF]

Bramki: Filip Jagiełło 95 - Tobias Bech 32, Kristian Arnstad 54 (rzut karny), Frederik Tingager 75, Tomas Kristjansson 101.

Rzuty karne:

Trafione: Filip Jagiełło, Yannick Agnero, Joel Pereira - Frederik Tingager, Tomas Kristjansson, Janni Serra, Tobias Bech.

Nietrafione: Allahyar Sayyadmanesh, Antoni Kozubal - Kristian Arnstad.

Lech: Mateusz Lis - Robert Gumny (81. Joel Pereira), Terry Yegbe, Wojciech Mońka, Michał Gurgul - Radosław Murawski (98. Gisli Thordarson), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez (81. Filip Jagiełło) - Luis Palma (68. Allahyar Sayyadmanesh), Mikael Ishak (88. Yannick Agnero), Patrik Walemark (87. Daniel Hakans).

Aarhus: Mads Hedenstad - Jonas Jensen-Abbew (60. Christian Storch), Frederik Tingager, Eric Kahl (90+3. Mouhammade Camara) - Mikael Anderson (98. Janni Serra), Magnus Knudsen, Jens Jonsson (70. Rasmus Carstensen), Frederik Emmery (98. Tomas Kristjansson) - Kristian Arnstad - Tobias Bech, James Bogere (70. Stefen Tchamche).

Żółte kartki: Antoni Kozubal, Terry Yegbe, Yannick Agnero - James Bogere, Mikael Anderson, Frederik Emmery, Mouhammade Camara.

Sędziował: Juxhin Xhaja (Albania).

ŁO, Polsat Sport