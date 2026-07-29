Kłopoty rywalek siatkarskiej reprezentacji Polski. Była kapitan kadry nie pojedzie na ME

Libero klubu Fatum Nyiregyhaza poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie zdoła wyleczyć na czas kontuzji, której doznała w końcówce ubiegłego sezonu.

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Do zdarzenia doszło podczas treningu przed ćwierćfinałami fazy play-off węgierskiej Extraligi. Walcząca o piłkę Toth zderzyła się niefortunnie z jedną z koleżanek z drużyny, w wyniku czego uszkodziła sobie rotatory barku.

"Poczułam większy ból, niż w całej dotychczasowej karierze. Nie mogłam unieść ręki nad głowę, a całe moje prawe ramię od szyi w dół zdrętwiało. Z tego powodu nie zagrałam w dwóch ostatnich meczach ligowych i nie byłam również dostępna w pierwszej części sezonu reprezentacyjnego. Proces powrotu do zdrowia przebiega nadspodziewanie dobrze i lekarz powiedział, że jeśli będzie tak dalej, być może uniknę operacji. Możliwy jest jednak i taki scenariusz, że w dalszej części sezonu będę musiała iść pod nóż. Póki co ból praktycznie zniknął, zaczynam ćwiczyć, ale moja prawa ręka jest dużo słabsza od lewej, ponieważ przez kilka tygodni musiałam ją oszczędzać. Teraz trzeba pilnować, żeby mój stan się nie pogorszył, a uraz nie pogłębił" - wyjaśniła libero.

Reprezentacja Węgier zagra w mistrzostwach Europy w grupie A, w której zmierzy się kolejno z: Polską, Turcją, Niemcami, Łotwą i Słowenią. Mistrzostwa Europy rozegrane zostaną w dniach 21 sierpnia - 6 września w czterech krajach: Turcji, Azerbejdżanie, Szwecji i Czechach. Cztery najlepsze zespoły z czterech grup zakwalifikują się do 1/8 finału. Zwycięzca turnieju uzyska awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.