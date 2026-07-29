Kolejna reprezentacja ma nowego trenera! Federacja potwierdziła

Piłka nożna

Henk Fraser został mianowany selekcjonerem reprezentacji Surinamu - poinformował Królewski Holenderski Związek Piłki Nożnej. Były reprezentant Holandii wcześniej trenował m.in. ADO Den Haag, FC Utrecht, Spartę Rotterdam, RKC Waalwijk i Vitesse Arnhem.

Dean Gorre, trener, wskazuje palcem w górę.
fot. PAP/EPA
Henk Fraser został mianowany selekcjonerem reprezentacji Surinamu

Fraser podpisał czteroletni kontrakt i ma poprowadzić drużynę w eliminacjach mistrzostw świata 2030.

 

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W latach 2021-2022 był asystentem trenera Louisa van Gaala w reprezentacji Holandii. W zeszłym roku przez kilka miesięcy pracował z kadrą Surinamu jako asystent Stanleya Menzo w eliminacjach mistrzostw świata. Surinam dotarł do międzykontynentalnych baraży, ale nie awansował na mundial w Ameryce Północnej. Menzo i Fraser odeszli w grudniu 2025 roku po zakończeniu zasadniczej fazy eliminacji. W barażach zespół poprowadził Henk ten Cate.

 

Surinam to państwo położone w Ameryce Południowej nad Oceanem Atlantyckim. Była holenderska kolonia uzyskała niepodległość w 1975 roku. Fraser urodził się w stolicy Surinamu - Paramaribo. Jako piłkarz grał w m.in. Sparcie i Feyenoordzie Rotterdam, Rodzie Kerkrade, Utrechcie i reprezentacji Holandii.

 

"Jego międzynarodowe doświadczenie, przywództwo i piłkarska wizja przyczynią się do dalszego rozwoju kadry narodowej" – napisano na Instagramie federacji Surinamu.

KP, PAP
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HENK FRASERHOLANDIAPIŁKA NOŻNA
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