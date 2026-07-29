Kołtoń: Urban? Tylko zmiana kadrowa uratuje selekcjonera...

Selekcjoner nie pojechał na mundial? Ostatnie, co bym dyskutował, jeśli chodzi o trenera kadry. Ja bym pojechał, jako pasjonat futbolu. Myślę, że wielu trenerów na jego miejscu by pojechało - taki Adam Nawałka czy Czesław Michniewicz na 100 procent.

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Natomiast ważniejsze jest coś innego - doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o pewne pokolenie. Trzeba stanowczo, z pomysłem i przekonaniem wprowadzać kolejne, bo znowu zmarnujemy czas.



Jeśli Łukasz Olkowicz i Piotr Wołosik tak podają - potwierdzając info Zbigniewa Bońka - to tak musi być: jesienią Urban gra o posadę.



Sygnał od Kuleszy



To musi być zresztą myślenie samego Cezarego Kuleszy, bo przecież Adam Kaźmierczak czy Sławomir Kopczewski selekcjonera zmieniać nie będą. Jednak główny zarzut, jaki pada pod adresem selekcjonera - Urban nie pojechał na mundial - dla mnie jest ostatni.

Naprawdę - jeśli chcemy prowadzić poważną dyskusję o reprezentacji Polski, to najważniejsze jest zupełnie coś innego. Czy jest pomysł na tę drużynę na najbliższe dwa lata - Liga Narodów (dywizja B), eliminacje EURO i finały EURO. Pomysł taktyczny, personalny, ale także, przez odmianę tej kadry, nadanie jej zupełnie innej mentalności. To, co pojawiło się w mojej polemice z maja z selekcjonerem. „A kto ci powiedział, że Bereszyński już nie będzie grał w kadrze? Jak znajdzie klub i będzie w formie, to go powołam”. Kopara mi opadła...



Nowy system, nowe kadry



Jesienią trzeba przejść na system 1-4-2-3-1 czy też 1-4-4-2. Wymyślić 33 nazwiska. Można i 55 - w hierarchii na pozycjach. Ta hierarchia jest kolosalnie ważna - pokazuje zaufanie, umożliwia budowanie piłkarzy nie na bazie jednego meczu, ale kilku. Ale też powoduje konkurencję.

Trzeba rozpocząć grę o przyszłość - już bez Bereszyńskiego, Kapustki, Wszołka, Piotrowskiego, może i Kędziory. Kilku innych też wymaga dyskusji, choćby nic niewnoszący Kozłowski.

Lewandowski? Joker, jeśli chce. Tyle że też jasno trzeba postawić sprawę - Robert, jesteś do dyspozycji przez dwa lata, ale bez mrugnięcia okiem i nie krzywisz się, gdy siedzisz na ławie.

Nie ma czasu na fochy - taka moja prawda futbolu a propos zamieszania wokół Urbana.

Prawda Futbolu