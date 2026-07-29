Koniec spekulacji! Oto nowy klub byłego gracza Legii

Umowa Tobiasza ze stołecznym klubem wygasła 30 czerwca bieżącego roku. Mimo że władze Legii były zainteresowane przedłużeniem współpracy, zawodnik zdecydował się na kontynuowanie kariery poza granicami Polski.

W trakcie poszukiwań nowego pracodawcy 23-latek otrzymał zgodę na udział w treningach z "Wojskowymi", co miało na celu utrzymanie odpowiedniej dyspozycji fizycznej. W przestrzeni medialnej pojawiały się wcześniej doniesienia o jego możliwym transferze do angielskiego Middlesbrough czy tureckiego Samsunsporu, jednak żadna z tych transakcji nie doszła do skutku.

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Ostatecznie w środowe popołudnie opublikowano komunikat potwierdzający dołączenie Polaka do Gaziantep FK na zasadzie wolnego transferu. Po przejściu badań medycznych Tobiasz złożył podpis pod umową, która będzie obowiązywać przez najbliższe trzy sezony - do 30 czerwca 2029 roku.

Wybrana przez niego drużyna występuje w tureckiej Super Lig nieprzerwanie od siedmiu lat. W nowej ekipie bramkarz spotka się z innym Polakiem, Kacprem Kozłowskim, który także reprezentuje barwy tego klubu.

Szansę na debiut w nowych barwach 23-latek może otrzymać już 15 sierpnia, podczas pierwszego spotkania Gaziantep FK w nowym sezonie ligowym.

"Mierzący 191 cm wzrostu bramkarz wyróżnia się refleksem, skutecznością w sytuacjach jeden na jeden, dominacją w pojedynkach powietrznych i umiejętnością budowania akcji od tyłu. W swojej karierze młody golkiper rozegrał 194 oficjalne mecze, zachowując czyste konto w 59 z nich, co jest imponującym wynikiem" - podkreślono na stronie Gaziantep FK.

ŁO, Polsat Sport