Koniec z symulacjami w Anglii? Wprowadzą nowe zasady

Piłka nożna

W rozgrywkach piłkarskich w Anglii zostanie przetestowany przepis zapobiegający taktycznemu przedłużaniu gry przez bramkarzy. Drużyna straci zawodnika z pola na minutę, jeśli sędzia będzie musiał przerwać mecz w celu udzielenia pomocy zawodnikowi z tej pozycji.

Puchar Premier League ozdobiony złotą koroną i czerwonymi wstążkami, stojący na piedestale na tle pustych czerwonych trybun stadionu.
fot. PAP/EPA
Premier League przetestuje nowe przepisy dotyczące schodzenia z boiska bramkarzy

Od niedawna obowiązuje przepis nakazujący zejście z boiska na minutę piłkarzowi, któremu musiała być udzielona pomoc, niezależnie od tego, czy było to następstwem faulu. Zasada ta nie obowiązywała bramkarzy, co według wielu obserwatorów było wykorzystywane w celu taktycznego przerywania spotkania.

 

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Teraz Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB), zajmująca się regułami gry, postanowiła to zmienić. Trener będzie miał 10 sekund na wskazanie zawodnika, który opuści na minutę boisko zamiast bramkarza. Jeśli tego nie zrobi, na automatycznie zostanie odesłany kapitan. Wyjątkiem będą sytuacje, w których golkiper będzie wymagał natychmiastowej pomocy medycznej np. po zderzeniu z przeciwnikiem, w przypadku podejrzenia wstrząśnienia mózgu lub krwawienia.

 

Nowe przepisy zostaną przetestowane w tym sezonie w kilku ligach angielskich, w tym na najwyższym poziomie męskich rozgrywek w Premier League oraz kobiecych – Women’s Super League.

AB, PAP
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