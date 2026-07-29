Kulesza przemówił ws. przyszłości Urbana. Nie pozostawił wątpliwości

"Przegląd Sportowy Onet" zdradził we wtorek, że osiągnięte jesienią wyniki w Lidze Narodów nie będą zadowalające, nowy rok możemy zacząć z nowym selekcjonerem. Władze związku miały być rozczarowane, że Jan Urban nie poleciał do Stanów Zjednoczonych, by na żywo obserwować kolejnych rywali.

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Wcześniej spadła na niego fala krytyki za brak awansu na mistrzostwa świata oraz słaby występ Polaków w czerwcowych sparingach z Ukrainą (0:2) i Nigerią (2:2). Mimo to Cezary Kulesza nie ma zamiaru zwalniać szkoleniowca.

- Przypominam, że tuż po końcowym gwizdku meczu barażowego ze Szwecją osobiście podjąłem decyzję, że chcemy dalej współpracować z Janem Urbanem. Była to przemyślana decyzja i wynikała z bieżącej obserwacji pracy selekcjonera - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Spekulacje na temat zmiany na stanowisku selekcjonera są nieuzasadnione. Wierzę, że Jan Urban będzie osiągał sukcesy z naszą reprezentacją - tłumaczył.

Na koniec wyznał jednak, że kluczowe będzie to, jak polska kadra będzie spisywać się na boisku.

- Oczywiście wyniki są najważniejsze i ostatecznie to one decydują o przyszłości każdego trenera - podsumował Kulesza.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze już we wrześniu. Najpierw zmierzy się u siebie z Bośnią i Hercegowiną (25.09), a następnie zagra na wyjeździe ze Szwecją (28.09).

HP, Polsat Sport